İsviçre'yi 6-1 mağlup ederek Dünya Kupası'nda çeyrek finale yükselen Portekiz Milli Takımı'nda kaleci Rui Patricio'nun cinsel terapist eşi Vera Ribeiro ilginç bir açıklamada bulundu.
Vera Ribeiro, futbolcular için sahaya çıkmadan önce stres ve maç baskısından kurtulmanın en etkili yolunu cinsel olarak kendini tatmin etmelerinden geçtiğini söyledi. Portekiz televizyonuna konuşan Vera, "Cinsel ilişkinin futbolcuların sahadaki performansını düşürdüğü düşüncesinin yanlış bir düşüncedir, Aksine maçtan önce cinsel ilişkiye girmek futbolcuları psikolojik olarak rahatlatıp daha iyi performans göstermelerini sağlıyor." dedi.
Sözlerine devam eden Vera, "Biz futbolcuların maçlardan önce ailelerinden uzak oldukları için cinsel ilişkiye giremeyeceklerini biliyoruz bunun yerine kendi kendilerini tatmin etmelerini tavsiye ediyoruz." ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Spor › Dünya Kupası'nda başarı için şaşkınlık yaratan cinsellik tavsiyesi: Ronaldo bile yapmalı - Son Dakika