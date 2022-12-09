Dünya Kupası'nda başarı için şaşkınlık yaratan cinsellik tavsiyesi: Ronaldo bile yapmalı - Son Dakika
Üye Girişi

Dünya Kupası'nda başarı için şaşkınlık yaratan cinsellik tavsiyesi: Ronaldo bile yapmalı

09.12.2022 09:23

Dünya Kupası'nda çeyrek finale yükselen Portekiz Milli Takımı'nda kaleci Rui Patricio'nun cinsel terapist olan eşi Vera Riberio, futbolculara daha iyi performans göstermeleri için şaşırtan bir tavsiyede bulundu. Riberio, Ronaldo dahil tüm futbolcuların maçtan kısa bir süre önce cinsel olarak kendilerini tatmin etmeleri gerektiğini, bunun maçlarda iyi performans göstermelerini sağlayacağını belirtti.

İsviçre'yi 6-1 mağlup ederek Dünya Kupası'nda çeyrek finale yükselen Portekiz Milli Takımı'nda kaleci Rui Patricio'nun cinsel terapist eşi Vera Ribeiro ilginç bir açıklamada bulundu.

"PSİKOLOJİK OLARAK RAHATLIYORLAR"

Vera Ribeiro, futbolcular için sahaya çıkmadan önce stres ve maç baskısından kurtulmanın en etkili yolunu cinsel olarak kendini tatmin etmelerinden geçtiğini söyledi. Portekiz televizyonuna konuşan Vera, "Cinsel ilişkinin futbolcuların sahadaki performansını düşürdüğü düşüncesinin yanlış bir düşüncedir, Aksine maçtan önce cinsel ilişkiye girmek futbolcuları psikolojik olarak rahatlatıp daha iyi performans göstermelerini sağlıyor." dedi.

ŞAŞIRTAN TAVSİYE

Sözlerine devam eden Vera, "Biz futbolcuların maçlardan önce ailelerinden uzak oldukları için cinsel ilişkiye giremeyeceklerini biliyoruz bunun yerine kendi kendilerini tatmin etmelerini tavsiye ediyoruz." ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500
Cristiano Ronaldo'dan olay paylaşım! Yaşananları tek bir nedene bağladı Cristiano Ronaldo'dan olay paylaşım! Yaşananları tek bir nedene bağladı Başkan Dursun Özbek'ten 'Ronaldo ne zaman geliyor?' sorusuna güldüren cevap: Yarın Florya'da Başkan Dursun Özbek'ten 'Ronaldo ne zaman geliyor?' sorusuna güldüren cevap: Yarın Florya'da

Portekiz Milli Futbol Takımı, Cristiano Ronaldo, Rui Patricio, Cinsellik, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Dünya Kupası'nda başarı için şaşkınlık yaratan cinsellik tavsiyesi: Ronaldo bile yapmalı - Son Dakika


Son Dakika
09:20 Dünya Kupası'nda başarı için şaşkınlık yaratan cinsellik tavsiyesi: Ronaldo bile yapmalı
09:18 Araç sahiplerine güzel haber! Bu gece yarısından itibaren benzine 75 kuruş indirim gelmesi bekleniyor
08:52 Karamollaoğlu, 6 yaşındaki kızın evlendirildiği iddiası hakkında tartışma yaratacak sözler söyledi: Meselenin üzerine önyargılarla gidiliyor
08:40 Ünlü hocadan futbolcusu hakkında Katar'ı sallayan söz: Dudaktan öpüşüyoruz
08:39 Ünlü şarkıcı Işın Karaca, kızına kendi soyadını vermek için açtığı davayı kazandı
08:08 İYİ Parti lideri Akşener 6'lı masadan ayrılacağına yönelik söylentilere sert tepki gösterdi: Kurban keser bazıları
02:26 HSK atamaları Resmi Gazete'de! 282 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi
00:55 6 yaşındaki çocuğa istismar iddiasına ilişkin Cübbeli Ahmet Hoca'dan yorum geldi: Delilimiz olmayan konularda konuşmamız caiz değildir
23:55 Özge Ulusoy'un babasının hayatını kaybettiği yerde bir korkunç kaza daha! 15 yaşındaki genç kız kurtarılamadı
21:15 Bir Peri Masalı'ndan hayranlarını üzen haber! Final yapacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.12.2022 09:39:17. #1.12#
SON DAKİKA: Dünya Kupası'nda başarı için şaşkınlık yaratan cinsellik tavsiyesi: Ronaldo bile yapmalı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement