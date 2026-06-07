Dünya Kupası'nda En Çok Maç Yöneten Hakem: Irmatov - Son Dakika
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Dünya Kupası'nda En Çok Maç Yöneten Hakem: Irmatov

07.06.2026 11:31
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Özbek hakem Ravshan Irmatov, Dünya Kupası'nda en çok 11 maç yönetti.

Dünya Kupası'nın en çok maç yöneten hakemi, Özbek Ravshan Irmatov oldu.

Irmatov, kupa tarihinde 2010'da 5, 2014'te 4 ve 2018'de 2 olmak üzere 11 maçta görev yaptı.

Arjantinli Nestor Pitana, 2014 (4) ve 2018'de (5) 9 maçı yöneterek bu alanda ikinci sırada yer aldı. Bu iki ismi, 8'er maçla Fransız Joel Quiniou, Meksikalı Benito Archundia Tellez ve Uruguaylı Jorge Larrionda Pietrafesa takip etti.

En genci 27, en yaşlısı 53

Dünya kupalarında maç yöneten hakemler içinde en genci 27, en yaşlısı ise 53 yaşında.

Uruguaylı Francisco Mateucci, henüz 27 yaşından 62 gün almışken 1930'da ülkesinde düzenlenen turnuvada görev aldı ve Dünya Kupası'nda düdük çalan en genç hakem olarak tarihe geçti.

Dünya Kupası'nın en yaşlı hakemi ise 1950 Brezilya'da görev alan İngiliz George Reader oldu. Reader, 1950 Dünya Kupası'nda görev yaptığında 53 yaşından 236 gün almıştı.

Kırmızı kart rekoru Meksikalı hakemde

Dünya Kupası tarihinin en çok kırmızı kart gösteren hakemi, Meksikalı Arturo Brizio Carter oldu.

Carter, 1994 ABD ve 1998 Fransa'da görev alıp 7 kez kırmızı kartına başvurdu. Meksikalı hakem ABD'de 3, Fransa'da ise 4 kez kırmızı kartını cebinden çıkardı.

Dünya Kupası organizasyonunun ilk kırmızı kartını ise Türk hakem Doğan Babacan, 1974 Dünya Kupası'nda gösterdi.

Üç Dünya Kupası'nda yer alan hakemler

Dünya Kupası'nda hakemler, en çok 3 organizasyona katılabildi.

Üç Dünya Kupası'nda düdük çalan hakemler şunlar:

HakemÜlkesiKupalar
John LangenusBelçika1930, 34, 38
Ivan Eklindİsveç1934, 38, 50
Benjamin GriffithsGaller1950, 54, 58
Arthur Ellisİngiltere1950, 54, 58
Istvan ZsoltMacaristan1954, 58, 66
Juan Gardeazabalİspanya1958, 62, 66
Arturo YamasakiPeru1962, 66, 70
Bobby Davidsonİskoçya1962, 70, 74
Kurt TschenscherBatı Almanya1966, 70, 74
Ramon BarretoUruguay1970, 74, 78
Abraham Kleinİsrail1970, 78, 82
Nicolae RaineaRomanya1974, 78, 82
Erik Fredrikssonİsveç1982, 86, 90
Jamal Al-SharifSuriye1986, 90, 94
Joel QuiniouFransa1986, 90, 94
Ali Mohamed BujsaimBirleşik Arap Emirlikleri1994, 98, 2002
Oscar RuizKolombiya2002, 06, 10
Carlos SimonBrezilya2002, 06, 10
Marco RodriguezMeksika2006, 10, 14
Ravshan IrmatovÖzbekistan2010, 14, 18
Marco Rodriguez MorenoMeksika2006, 10, 14

Kaynak: AA

Ravshan Irmatov, Futbol, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Dünya Kupası'nda En Çok Maç Yöneten Hakem: Irmatov - Son Dakika

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