Dünya Kupası'nda Portekiz ve Kongo 1-1 Berabere - Son Dakika
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Dünya Kupası'nda Portekiz ve Kongo 1-1 Berabere

17.06.2026 22:51
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2026 FIFA Dünya Kupası K Grubu'nda Portekiz, Demokratik Kongo ile 1-1 berabere kaldı.

2026 FIFA Dünya Kupası K Grubu ilk maçında Portekiz ile Demokratik Kongo Cumhuriyeti 1-1 berabere kaldı.

NRG Stadyumu'nda oynanan mücadeleye etkili başlayan Portekiz, 6'ncı dakikada Joao Neves'in attığı golle 1-0 öne geçti. İlk yarının son anlarında baskısını artıran Demokratik Kongo Cumhuriyeti, 45+5'inci dakikada Yoane Wissa'nın golüyle eşitliği sağladı ve devre arasına 1-1'lik skorla gidildi.

İkinci yarıda iki takım da yakaladığı fırsatları değerlendiremezken mücadelede başka gol olmadı ve taraflar sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.

CRISTIANO RONALDO, 6'NCI KEZ DÜNYA KUPASI'NDA FORMA GİYDİ

Portekiz'in yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo, 6'ncı kez Dünya Kupası organizasyonunda görev aldı. 41 yaşındaki Ronaldo, ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2026 Dünya Kupası'nda forma giyerek kariyerinde 6'ncı kez bu turnuvada yer aldı ve Lionel Messi ile birlikte tarihi bir rekora imza attı. 38 yaşındaki Lionel Messi de Arjantin'in Cezayir ile oynadığı maçta görev alarak kariyerinde 6'ncı kez Dünya Kupası'nda forma giymiş oldu.

DEMOKRATİK KONGO'NUN DÜNYA KUPASI'NDAKİ İLK GOLÜ YOANE WISSA'DAN

Demokratik Kongo Cumhuriyeti, 52 yıl sonra Dünya Kupası organizasyonunda yer aldı. Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin Dünya Kupası tarihindeki ilk golü ise Yoane Wissa'dan geldi.

Kaynak: DHA

Portekiz, Futbol, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Dünya Kupası'nda Portekiz ve Kongo 1-1 Berabere - Son Dakika

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SON DAKİKA: Dünya Kupası'nda Portekiz ve Kongo 1-1 Berabere - Son Dakika
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