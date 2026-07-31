Dünya Kupası'nda Yatırımcı Tartışması - Son Dakika
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Dünya Kupası'nda Yatırımcı Tartışması

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FIFA'nın Dünya Kupası'nın hisselerini özel yatırımcılara açma önerisi, futbol camiasında tartışma yarattı.

FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun Dünya Kupası'nı özel yatırımcılara açma önerisi, futbol kamuoyunu ikiye böldü.

İlk olarak 28 Temmuz Salı günü İngiliz The Times gazetesinde Martyn Ziegler imzasıyla yayımlanan haberde, FIFA'nın Dünya Kupası ve diğer organizasyonların ticari haklarını yönetecek yeni bir şirket kurmayı planladığı öne sürüldü.

Haberde "FIFA Başkanı Gianni Infantino, kendisine on milyonlarca sterlin kazandırabilecek gizli bir plan kapsamında Dünya Kupası'nın hisselerini özel yatırımcılara satmayı hedefliyor." ifadeleri kullanıldı.

Ziegler'in haberine göre kurulması planlanan şirketin yaklaşık yüzde 20'lik hissesi özel yatırımcılara satılacaktı.

Haberin duyulmasının ardından harekete geçen Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA) sert bir açıklama yaparak FIFA yönetimini eleştirdi.

Futbolun satılacak bir şey olmadığını belirten UEFA, "Hiçbirimiz futbolun sahibi değiliz." ifadeleriyle tepkilerini ortaya koydu. ı.

FIFA ise aynı Fast Forward Programme (FFE) projesini resmi olarak duyurarak kontrolün tamamıyla kendilerinde olacağını duyurdu. Projenin maddi boyutunu ön plana çıkaran FIFA, yeni kurulacak yapının 20 milyar dolar değerinde olacağını vurguladı.

FİFA, uzun vadede ise dış yatırımcılara azınlık hisselerinin satılarak 4,2 milyar dolar kaynak toplanmasının hedeflendiğini duyurdu.

Konfederasyonlarından farklı tepkiler

UEFA'nın verdiği sert tepkilerin ardından diğer konfederasyonlar da açıklamalarda bulundu.

Çarşamba günü eleştirilerinin dozajını artıran UEFA, açıklamasında, "FIFA, futbolu kendisini ve çevresini zenginleştirecek bir araç olarak kullanmayı bırakmalı. Bu oyunu doğru şekilde büyütmek mümkün" ifadelerine yer verdi.

Kuzey ve Orta Amerika ile Karayipler Futbol Konfederasyonu (CONCACAF) ve Asya Futbol Konfederasyonu (AFC) projeye tepki gösteren açıklamalar yayımladı.

Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) doğrudan reddetmek yerine daha temkinli bir yaklaşım sergileyerek üye federasyonu "istişare sürecine" katılmaya davet etti.

Okyanusya Futbol Konfederasyonu (OFC) ise konunun ağustos ayındaki yönetim kurulu toplantısında ele alınacağını, tarafları istişareye davet ederek tarafsız kalmayı tercih etti.

Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) ise konuya ilişkin henüz bir resmi açıklama yayımlamadı.

Basında yer alan haberlere göre CONMEBOL Başkanı Alejandro Dominguez'in, Infantino'nun girişimini destekleyen isimler arasında gösteriliyor.

Dünya genelinde İngiltere Premier Lig, İspanya LaLiga, İtalya Serie A, Almanya Bundesliga, Fransa Ligue 1, Trendyol Süper Lig, Amerikan 1. Futbol Ligi (MLS) ve Suudi Arabistan Profesyonel Ligi'nin de aralarında bulunduğu yönetim kurullarını bünyesinde barındıran Dünya Ligler Birliği (WLA), FIFA'nın Dünya Kupası'nın ticari haklarını özel yatırımcılara açmayı öngören planına ortak tavır aldı.

Avrupa'nın 5 büyük liginin üyesi olduğu "Avrupa Ligleri" yayımladığı açıklamada, FIFA'nın planını sert ifadelerle reddederek futbolun geleceğini ilgilendiren böylesine kritik bir kararın yeterli istişare yapılmadan alınamayacağını vurguladı.

FIFA, ABD merkezli yatırım bankası JP Morgan'ı referans gösterdi

Üye federasyonların bir bölümünün destek, bir bölümünün ise şimdilik tarafsız kalmayı tercih etmesinin ardından FIFA, ABD merkezli yatırım bankası JP Morgan'ı referans gösteren bir açıklama yayımladı.

Projenin finansal ve ekonomik altyapısına dikkat çeken ve JP Morgan'la işbirliği içinde olduklarını belirten FIFA, bu kuruluş tarafından yapılan standart değerleme analizine göre FFE'nin öz sermaye değerinin 20 milyar dolar olarak belirlendiğini duyurdu.

Açıklamada, "Karar verici konumda olmayan ve kontrol yetkisi sağlamayan azınlık hisselerini" uzun vadeli yatırımcılara satarak 4,2 milyar dolara kadar başlangıç sermayesi toplamayı hedeflediği belirtildi.

UEFA, boykot kararı aldı

FFE projesine yönelik tepkisini dün daha da artıran UEFA, plan tamamen iptal edilmediği sürece kendisine bağlı hiçbir milli takımın FIFA'nın organizasyonlarına katılmayacağını açıkladı.

Kendisine üye 55 federasyonla "tek vücut" olduğunu vurgulayan UEFA, açıklamasında, "Bazı şeyler satılamayacak kadar önemlidir. FIFA Dünya Kupası futbola aittir. Her zaman da öyle kalacaktır ve Avrupa'nın bir sesi olduğu sürece, asla satılık olmayacaktır" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: AA

Uluslararası, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Dünya Kupası'nda Yatırımcı Tartışması - Son Dakika

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