Dünya Motosurf Şampiyonası Çeşme'de - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Dünya Motosurf Şampiyonası Çeşme'de

Dünya Motosurf Şampiyonası Çeşme\'de
05.06.2026 13:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzeltaş Dünya Motosurf Şampiyonası, 12-14 Haziran'da Çeşme'de düzenlenecek. 100 sporcu katılacak.

İzeltaş Dünya Motosurf Şampiyonası, bu yıl ikinci kez Türkiye'nin ev sahipliğinde 12-14 Haziran tarihlerinde İzmir'in Çeşme ilçesinde gerçekleştirilecek.

Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) tarafından düzenlenen organizasyon öncesinde kentteki bir otelde tanıtım toplantısı yapıldı.

Slovakya, Çekya, İsveç, İspanya, Birleşik Arap Emirlikleri, Çin gibi ülkelerde de düzenlenen ve bu yıl Çeşme'de gerçekleştirilecek şampiyonada, yaklaşık 100 sporcunun mücadele etmesi bekleniyor.

Türkiye'yi organizasyonda, aralarında Murat Yorgancılar, Osman Sedat Erus, Efe Gürsoy, Behiç Ender Yorgancılar, Viktoriia Çağatay ve Bihan Koyunpınar'ın da yer aldığı 14 sporcu temsil edecek

AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu, toplantıda yaptığı konuşmada, organizasyonun hayata geçirilmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, sporculara başarı diledi.

Uluslararası organizasyonların önemine değinen Kasapoğlu, "Bu tür uluslararası organizasyonlar, İzmir'in ve ülkemizin tanıtımı açısından son derece kıymetlidir. Aynı zamanda bu organizasyonlar sahip olduğumuz potansiyeli dünyaya göstermek için önemli bir fırsattır. İnanıyorum ki İzmir, sahip olduğu güçlü altyapı, kurumlar arası işbirliği ve spor sevgisiyle önümüzdeki süreçte çok daha büyük başarılara imza atacaktır." dedi.

Türkiye'nin son yıllarda spor alanında büyük bir atılım gerçekleştirdiğini belirten Kasapoğlu, tesisleşme ve güçlü altyapının bu gelişimin en somut göstergesi olduğunu dile getirdi.

TMF Başkanı Mehmet Sadık Vefa da şampiyonayı Türkiye'de ve İzmir'de ikinci kez gerçekleştirmekten gurur duyduklarını belirterek, organizasyonun spor turizmine önemli katkılar sağlayacağına yürekten inandığını ifade etti.

Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar ise bu yıl tecrübe ve birikimin de katkısıyla çok daha başarılı bir organizasyon düzenleneceğini bildirdi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Etkinlikler, Turizm, İzmir, Çeşme, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Dünya Motosurf Şampiyonası Çeşme'de - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sıfır Atık Festivali’nde örnek uygulama Samed Ağırbaş Haberler.com mikrofonuna anlattı Sıfır Atık Festivali'nde örnek uygulama! Samed Ağırbaş Haberler.com mikrofonuna anlattı
CHP Eskişehir İl Başkanı Yalaz’a siyasi yasak talepli dava CHP Eskişehir İl Başkanı Yalaz'a siyasi yasak talepli dava
Özgür Özel ve 3 vekilin dosyası Ankara’ya gönderildi “Rüşvet“ iddiası Özgür Özel ve 3 vekilin dosyası Ankara'ya gönderildi! "Rüşvet" iddiası
Aziz Yıldırım’a kötü haber ’’Anlaştık’’ dediği yıldız isme Avrupa şampiyonu talip oldu Aziz Yıldırım'a kötü haber! ''Anlaştık'' dediği yıldız isme Avrupa şampiyonu talip oldu
Şimdi ne olacak Osimhen için çılgın bir parayla geliyorlar Şimdi ne olacak? Osimhen için çılgın bir parayla geliyorlar
Merih Demiral’ın Fener’e gelmek için yaptığı fedakarlığa bakın Merih Demiral'ın Fener'e gelmek için yaptığı fedakarlığa bakın

14:44
Norveç’ten Dünya Kupası’na damga vuracak paylaşım
Norveç'ten Dünya Kupası'na damga vuracak paylaşım
13:58
25 yaşındaki genç kızın acı sonu: Yanarak can verdi
25 yaşındaki genç kızın acı sonu: Yanarak can verdi
13:52
Erman Toroğlu’nun aylık geliri dudak uçuklattı
Erman Toroğlu'nun aylık geliri dudak uçuklattı
13:00
Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen CHP’den istifa etti
Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen CHP’den istifa etti
12:16
Öğretmen, doktor, vaiz İşte meslek meslek yeni memur maaşları
Öğretmen, doktor, vaiz! İşte meslek meslek yeni memur maaşları
11:52
MSB tarih verip uyardı Bedelli askerliğe zam geliyor
MSB tarih verip uyardı! Bedelli askerliğe zam geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2026 14:50:34. #7.12#
SON DAKİKA: Dünya Motosurf Şampiyonası Çeşme'de - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.