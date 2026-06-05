Dünya Motosurf Şampiyonası Çeşme\'de

İzeltaş Dünya Motosurf Şampiyonası, bu yıl ikinci kez Türkiye'nin ev sahipliğinde 12-14 Haziran tarihlerinde İzmir'in Çeşme ilçesinde gerçekleştirilecek.

Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) tarafından düzenlenen organizasyon öncesinde kentteki bir otelde tanıtım toplantısı yapıldı.

Slovakya, Çekya, İsveç, İspanya, Birleşik Arap Emirlikleri, Çin gibi ülkelerde de düzenlenen ve bu yıl Çeşme'de gerçekleştirilecek şampiyonada, yaklaşık 100 sporcunun mücadele etmesi bekleniyor.

Türkiye'yi organizasyonda, aralarında Murat Yorgancılar, Osman Sedat Erus, Efe Gürsoy, Behiç Ender Yorgancılar, Viktoriia Çağatay ve Bihan Koyunpınar'ın da yer aldığı 14 sporcu temsil edecek

AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu, toplantıda yaptığı konuşmada, organizasyonun hayata geçirilmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, sporculara başarı diledi.

Uluslararası organizasyonların önemine değinen Kasapoğlu, "Bu tür uluslararası organizasyonlar, İzmir'in ve ülkemizin tanıtımı açısından son derece kıymetlidir. Aynı zamanda bu organizasyonlar sahip olduğumuz potansiyeli dünyaya göstermek için önemli bir fırsattır. İnanıyorum ki İzmir, sahip olduğu güçlü altyapı, kurumlar arası işbirliği ve spor sevgisiyle önümüzdeki süreçte çok daha büyük başarılara imza atacaktır." dedi.

Türkiye'nin son yıllarda spor alanında büyük bir atılım gerçekleştirdiğini belirten Kasapoğlu, tesisleşme ve güçlü altyapının bu gelişimin en somut göstergesi olduğunu dile getirdi.

TMF Başkanı Mehmet Sadık Vefa da şampiyonayı Türkiye'de ve İzmir'de ikinci kez gerçekleştirmekten gurur duyduklarını belirterek, organizasyonun spor turizmine önemli katkılar sağlayacağına yürekten inandığını ifade etti.

Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar ise bu yıl tecrübe ve birikimin de katkısıyla çok daha başarılı bir organizasyon düzenleneceğini bildirdi.