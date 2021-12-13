Üye Girişi
Dünya Muaythai Şampiyonu Tuğçe Bektaş'a coşkulu karşılama - Son Dakika

Dünya Muaythai Şampiyonu Tuğçe Bektaş'a coşkulu karşılama

13.12.2021 15:45
Dünya Muaythai Şampiyonu Tuğçe Bektaş'a coşkulu karşılama

Tayland'ın Bangkok kentinde yapılan U-23 Kadınlar Dünya Muaythai Şampiyonası'nda 63,5 kilogramda mücadele eden 19 yaşındaki milli sporcu Tuğçe Bektaş, dünya şampiyonu oldu.

Tayland'ın Bangkok kentinde yapılan U-23 Kadınlar Dünya Muaythai Şampiyonası'nda 63,5 kilogramda mücadele eden 19 yaşındaki milli sporcu Tuğçe Bektaş, dünya şampiyonu oldu.

Dünya Muaythai Şampiyonası'ndan altın madalyayla öğle saatlerinde memleketi Trabzon'a dönen şampiyon sporcu Tuğçe Bektaş, Trabzon Havalimanı'nda çiçeklerle karşılandı. Şampiyon sporcu Bektaş, kendisini karşılamaya gelenlere teşekkür ederek, "Yaklaşık 10 senedir hazırlık içerisindeyiz. Sonunda dünya şampiyonluğunu elde ettik. Amcama, antrenörlerime, aileme, beni destekleyen herkese çok teşekkür ederim. Var olun. Sizlerin destekleri sayesinde çok fazla motive oldum. Dünya şampiyonasında da U-23 kadınlar 63,5 kilogramda dünya şampiyon olup İstiklal Marşımızı bütün dünyaya duyurduğumuz için çok gururluyum" dedi.Şampiyon sporcunun antrenörü Gökhan Bektaş da, çok çalışmanın karşılığında şampiyonluğu aldıklarını söyledi. Bektaş, "Salgın döneminde de antrenmanlarımızı hiç boş bırakmadık. Bizi destekleyen il müdürlüğümüz, belediyemiz, Ortahisar Belediyesi bize bu konuda çok yardımcı oldular. Her maça gitmemizde bize çok destek oldular. Çok çalıştık emeğimizin karşılığını aldığımızı düşünüyorum. İnşallah bundan sonra daha güzel yerlere geleceğiz daha güzel başarılar elde edeceğiz. Hedefimiz seneye Avrupa, dünya, olimpiyat. Şu an olimpik değiliz eğer ileride olimpik olursak inşallah olimpiyatlarda yarışmayı düşünüyoruz" diye konuştu.


Dünya Muaythai Şampiyonu Tuğçe Bektaş'a coşkulu karşılama
Dünya Muaythai Şampiyonu Tuğçe Bektaş'a coşkulu karşılama
Dünya Muaythai Şampiyonu Tuğçe Bektaş'a coşkulu karşılama
Dünya Muaythai Şampiyonu Tuğçe Bektaş'a coşkulu karşılama

Milli Sporcu, Şampiyon, Bangkok, Tayland, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Dünya Muaythai Şampiyonu Tuğçe Bektaş'a coşkulu karşılama - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

DEVA Lideri Ali Babacan: Bilmiyorsanız bari bilenlere sorun! 15:41 DEVA Lideri Ali Babacan: Bilmiyorsanız bari bilenlere sorun!
Türkiye'de de 6 kişide görülmüştü! Omicron varyantına bağlı ilk ölüm İngiltere'de gerçekleşti 15:37 Türkiye'de de 6 kişide görülmüştü! Omicron varyantına bağlı ilk ölüm İngiltere'de gerçekleşti Avrupa Ligi'ndeki eşleşmeler de ölüm gibi! 15:35 Avrupa Ligi'ndeki eşleşmeler de ölüm gibi! Bizim Çocuklar, Şampiyonlar Ligi'nde en kötü kurayı çektiler 15:32 Bizim Çocuklar, Şampiyonlar Ligi'nde en kötü kurayı çektiler Dehşete düşüren bu görüntüler Türkiye'den! Pakistan ve Afgan uyruklu iki grup, kasatura ve sopalarla birbirine girdi 14:07 Dehşete düşüren bu görüntüler Türkiye'den! Pakistan ve Afgan uyruklu iki grup, kasatura ve sopalarla birbirine girdi Son Dakika! Erdoğan, Maliye Bakanı ve Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu ile görüşecek 13:30 Son Dakika! Erdoğan, Maliye Bakanı ve Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu ile görüşecek Son Dakika: Merkez Bankası'ndan piyasaya dördüncü müdahale! Dolar anında düştü 13:02 Son Dakika: Merkez Bankası'ndan piyasaya dördüncü müdahale! Dolar anında düştü Saddam Hüseyin'in yakalandığı sığınaktaki son sözlerini biliyor musunuz? 11:44 Saddam Hüseyin'in yakalandığı sığınaktaki son sözlerini biliyor musunuz?

Son Dakika Haberleri
15:43 Son Dakika: UEFA'daki skandal hata! Kura çekimi tekrar edilecek mi?
15:40 DEVA Lideri Ali Babacan: Bilmiyorsanız bari bilenlere sorun!
15:37 "İstanbul'a ilk kar Çarşamba günü düşecek" denmişti, yeni tarih olarak cumartesi verildi
15:36 Türkiye'de de 6 kişide görülmüştü! Omicron varyantına bağlı ilk ölüm İngiltere'de gerçekleşti
15:35 Avrupa Ligi'ndeki eşleşmeler de ölüm gibi!
15:32 Bizim Çocuklar, Şampiyonlar Ligi'nde en kötü kurayı çektiler
14:55 Son dakika! Sağlık Bakanlığı'na 20 bin sözleşmeli personel alım süreci başlıyor!
14:48 Ekrem İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul tepkisi: Çıldıracağım Allah'ım
14:47 Erkan Özerman'ın podyumdaki mankenlere küfür ettiği videosu ortaya çıktı
14:27 Son Dakika: Şampiyonlar Ligi'ndeki eşleşmelere yürek dayanmaz!
Son Dakika: UEFA'daki skandal hata! Kura çekimi tekrar edilecek mi? Son Dakika: UEFA'daki skandal hata! Kura çekimi tekrar edilecek mi?         
15:43
Tartıştığı kişiyi öldüren eski Sinop Belediye Başkanına 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı Tartıştığı kişiyi öldüren eski Sinop Belediye Başkanına 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı         
15:38
"İstanbul'a ilk kar Çarşamba günü düşecek" denmişti, yeni tarih olarak cumartesi verildi "İstanbul'a ilk kar Çarşamba günü düşecek" denmişti, yeni tarih olarak cumartesi verildi         
15:37
"Ameliyat masasında kalabilirim" diyen Seren Serengil kötü haberi verdi: Organlarıma kan gitmiyor "Ameliyat masasında kalabilirim" diyen Seren Serengil kötü haberi verdi: Organlarıma kan gitmiyor         
15:35
Öldürülen köpeği ve yavrularını da yanına alıp Valiliğin önüne protestoya gitti Öldürülen köpeği ve yavrularını da yanına alıp Valiliğin önüne protestoya gitti         
14:30
Şeker hastası kız, çikolatayı ağzına götürdüğü esnada poşetle karşılaştı Şeker hastası kız, çikolatayı ağzına götürdüğü esnada poşetle karşılaştı         
14:04
Arda Turan gibi Kerem'i de transfer ediyorlar! İspanyol devinden eski rekoru kıracak bedel Arda Turan gibi Kerem'i de transfer ediyorlar! İspanyol devinden eski rekoru kıracak bedel         
13:29
İnegöllü mobilyacılar acil 15 bin eleman arıyor İnegöllü mobilyacılar acil 15 bin eleman arıyor         
12:22
Ermeni futbolcular sahaya Azerbaycan bayrağına basarak çıktı Ermeni futbolcular sahaya Azerbaycan bayrağına basarak çıktı         
11:21
Einstein, "Arılar yok olursa insanlığın 4 yıl ömrü kalmıştır" demişti! Einstein, "Arılar yok olursa insanlığın 4 yıl ömrü kalmıştır" demişti!         
10:45
Son dakika: Cari denge Ekimde 3 milyar 156 milyon dolar fazla verdi Son dakika: Cari denge Ekimde 3 milyar 156 milyon dolar fazla verdi         
10:10
Milyonların gözü asgari ücret zammında! Milyonların gözü asgari ücret zammında!         
09:26
HDP ile yollarını ayıracağını açıklayan Ayhan Bilgen, istifa nedenini de paylaştı: Seçim sürecinde yapılan hatalar HDP ile yollarını ayıracağını açıklayan Ayhan Bilgen, istifa nedenini de paylaştı: Seçim sürecinde yapılan hatalar         
08:12
İsveç Dışişleri Bakanı Linde'den YPG ile gündem olacak görüşme! Terör örgütüne maddi yardımı 376 milyon dolara yükseltiyorlar İsveç Dışişleri Bakanı Linde'den YPG ile gündem olacak görüşme! Terör örgütüne maddi yardımı 376 milyon dolara yükseltiyorlar         
08:05
Biden'dan Putin'e açık Ukrayna tehdidi: İşgal halinde korkunç bedel ödersiniz Biden'dan Putin'e açık Ukrayna tehdidi: İşgal halinde korkunç bedel ödersiniz         
19:07
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.12.2021 15:54:03. #1.11#
SON DAKİKA: Dünya Muaythai Şampiyonu Tuğçe Bektaş'a coşkulu karşılama - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement