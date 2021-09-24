ABD'de düzenlenen Açık Hava Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda klasik yay kategorisinde üç milli sporcu çeyrek finale çıktı.

Yankton kentinin ev sahipliği yaptığı 2021 yılının son açık hava etkinliği olan organizasyonda milli sporcular Mete Gazoz, Samet Ak ve Yasemin Ecem Anagöz son 8'e kaldı.

Klasik yay erkeklerde olimpiyat şampiyonu milli okçu Mete Gazoz, Brezilyalı Bernardo Oliveira, Alman Florian Unruh, Tayvanlı Wei Chun-Heng ve Büyük Britanyalı Patrick Huston'ı yendi.

Samet Ak ise Portekiz'den Tiago Matos, Sri Lanka'dan de Silva Sajeev, İspanya'dan Pablo Acha ve Güney Koreli Oh Jin Hyek ile yaptığı müsabakalardan galibiyetle ayrıldı.

Çeyrek finalde Mete Gazoz, İspanyol Miguel Alvarino Garcia, Samet Ak ise Brezilyalı Marcus D'Almeida ile karşılaşacak.

Klasik yay kadınlarda Türkiye'yi temsil eden ve ilk turu bay geçen Yasemin Ecem Anagöz, Slovak Denisa Barankova, Alman Katharina Bauer ve Meksikalı Aida Roman'ı mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

Tokyo 2020'de de mücadele eden milli sporcu, çeyrek finalde olimpiyat şampiyonu Güney Koreli An San ile eşleşti.