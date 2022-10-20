Son dakika haber... Para milli tekvandocular İngiltere Grand Prix'inde 2'si altın 7 madalya kazandı - Son Dakika
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Son dakika haber... Para milli tekvandocular İngiltere Grand Prix'inde 2'si altın 7 madalya kazandı

20.10.2022 22:48
Son dakika haber... Para milli tekvandocular İngiltere Grand Prix'inde 2'si altın 7 madalya kazandı

Son dakika spor haberi... Dünya Para Tekvando Grand Prix'inin İngiltere ayağında milli tekvandocular 2'si altın 7 madalya kazandı.

Dünya Para Tekvando Grand Prix'inin İngiltere ayağında milli tekvandocular 2'si altın 7 madalya kazandı.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Manchester kentinde düzenlenen ve Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na kota puanı veren Grand Prix müsabakalarında Türkiye adına 10 sporcu mücadele etti.

Milli tekvandocular, 2'si altın, 2'si gümüş ve 3'ü bronz olmak üzere toplam 7 madalya kazandı.

Kadınlar 52 kiloda Meryem Betül Çavdar ve erkekler 63 kiloda Mahmut Bozteke altın madalya kazanan isimler oldu. Kadınlar 57 kiloda Gamze Gürdal ile erkekler 58 kiloda Alican Özcan gümüş madalya aldı.

Erkekler 70 kiloda Fatih Çelik, +80 kiloda Mehmet Sami Saraç ile kadınlar 47 kiloda Nurcihan Ekinci bronz madalya elde etti.

Kaynak: AA
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Son Dakika Spor Son dakika haber... Para milli tekvandocular İngiltere Grand Prix'inde 2'si altın 7 madalya kazandı - Son Dakika

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