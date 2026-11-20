Dünya Para Tekvando Şampiyonası'nın ilk gününde mücadele eden milli sporcular, birer altın, gümüş ve bronz madalya kazandı.

Türkiye Tekvando Federasyonunun açıklamasına göre Güney Kore'nin Muju kentinde düzenlenen organizasyonun ilk gününde K41 ve K44 kategorilerinde kadınlarda 47 ve 52, erkeklerde ise 58 kilo müsabakaları yapıldı.

Semra Çelik, K41 kadınlar 52 kilo kategorisinde şampiyon oldu.

K41 kategorisinde tatamiye çıkan Sevim Nur Türkmen kadınlar 47 kiloda gümüş, Sabit Köse ise erkekler 58 kiloda bronz madalya elde etti.