Kalle Rovanpera (Toyota Gazoo), 2. etapta yaptığı kaza sonucu yarışı alt sıralarda bitirmesine rağmen 203 puanla pilotlar klasmanındaki liderliğini sürdürdü. Fin sürücüyü, 131 puanla Tanak ve 116 puanla Evans izledi.

Toyota Gazoo takımının sürücüleri Elfyn Evans ve Esapekka Lappi, podyumun kalan basamaklarına çıktı. Evans, Tanak'ın 5 saniye arkasında 2'nci, Lappi ise liderin 1 dakika 41.6 saniye gerisinde 3. oldu.

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Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Belçika Rallisi'nde birincilik Tanak'ın - Son Dakika

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