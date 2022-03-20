Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'nda Mikdat Sevler, yarı finale kaldı - Son Dakika
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Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'nda Mikdat Sevler, yarı finale kaldı

20.03.2022 13:10
Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'nda Mikdat Sevler, yarı finale kaldı

Dünya Salon Atletizm Şampiyonası erkekler 60 metre engellide Türkiye'yi temsil eden milli sporcu Mikdat Sevler, yarı finale yükseldi.

Dünya Salon Atletizm Şampiyonası erkekler 60 metre engellide Türkiye'yi temsil eden milli sporcu Mikdat Sevler, yarı finale yükseldi.

Türkiye Atletizm Federasyonunun açıklamasına göre Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen şampiyonanın son gününde Mikdat Sevler, 60 metre engelli elemelerinde yarıştı.

Üçüncü eleme serisinde bir numaralı kulvarda yarışan Mikdat, 7.70 koşarak kendisine ait Türkiye büyükler rekorunu saniyenin yüzde biri farkla geliştirdi.

Seriyi dördüncü tamamlayan Mikdat, eleme serilerinde ilk üçün dışında kalan en hızlı atletler arasına girerek adını yarı finale yazdırdı.

24 yaşındaki milli atlet Mikdat Sevler, yarı final mücadelesine bugün saat 19.05'te çıkacak.

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Milli Sporcu, Sırbistan, Atletizm, Türkiye, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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