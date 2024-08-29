Dünya şampiyonası hazırlıklarına devam eden genç wushucuların parolası altın madalya - Son Dakika
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Dünya şampiyonası hazırlıklarına devam eden genç wushucuların parolası altın madalya

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Kastamonu'da düzenlenen kampta çalışmalarını sürdüren Wushu Milli Takımı'nın genç sporcuları, altın madalya kazanabilmek için ter döküyor. Şampiyonaya en iyi şekilde hazırlanan sporcular, Türkiye'yi temsil ederek başarı elde etmek istiyor.

29.08.2024 11:43
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- Dünya şampiyonası hazırlıklarına devam eden genç wushucuların parolası altın madalya

KASTAMONU - Eylül ayında düzenlenecek Gençler Dünya Wushu Şampiyonası için Kastamonu'daki kampta çalışmalarını sürdüren Wushu Milli Takımı'nın genç sporcuları, altın madalya kazanabilmek için ter döküyor.

Uluslarası şampiyonalarda elde ettikleri başarılarla Türkiye'yi gururlandıran Wushu Türkiye Milli Takımı, 22-30 Eylül'de Brunei'de gerçekleştirilecek 9. Dünya Gençler Wushu Şampiyonası'nda mücadele edecek. Şampiyona için Kastamonu'da kampa giren sporcular, antrenmanlarına devam ediyor. Kastamonu Hasan Doğan Spor Tesisleri'ndeki kampta, sporcular şampiyonaya en iyi şekilde katılmak için ter döküyor. 7 farklı kiloda şampiyonaya katılacak milli sporcular, 40 günde tamamlanacak kampın ardından şampiyona için Brunei'ye gidecek. Wushu Milli Takım Antrenörü Emrah Şahanoğlu ile Kondisyoner Vural Özel ve Fizyoterapist Hakan Küçükekenci kontrolünde çalışmalarını sürdüren genç sporcular, Türkiye'yi en iyi şekilde temsil ederek Türk bayrağını dalgalandırıp altın madalyalar ile Türkiye'ye dönmek istediklerini söyledi.

"İstiklal Marşı'nı okutacağız, Türk bayrağını dalgalandıracağız"

Kendini şampiyonaya hazır hissettiğini belirten Samet Caf, "Kampa katılmak için İstanbul'dan geldim. Şampiyona Eylül ayında Brunei'de olacak.Oraya gidip ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz. Ben 52 kilo yıldızlarda mücadele edeceğim. Şu an kendimi çok fit hissediyorum. Kastamonu'da antrenmanlarımıza devam ediyoruz. Ben iddialıyım, birinci olacağıma inanıyorum. İnşallah orada İstiklal Marşı'nı okutacağız, Türk bayrağını dalgalandıracağız" dedi.

"Altın madalyayı almayı hedefliyorum"

Kocaeli'den kampa katılmak için gelen Furken Cebeci ise, "Bu sene yapılan Türkiye şampiyonasında şampiyon oldum ve milli takıma seçildim. Kampımız devam ediyor. İmkanlarımız çok iyi. Fizyoterapistinden kondisyon antrenmanına kadar her türlü imkanımız var. Bu imkanları bize sağladığı için federasyon başkanımıza, Emrah hocamıza çok teşekkür ederim. Daha önce adlığım birçok derecem var. Bu sene dünya şampiyonasına katılmak nasip olacak. İnşallah al bayrağımızı dalgalandırıp altın madalyayı almayı hedefliyorum" diye konuştu.

"Şampiyon olmadan geri gelmeyeceğim"

Şampiyon olmadan dönmek istemediğini kaydeden Mustafa Kemal Meke de, "Dört Türkiye şampiyonluğu ve bir Avrupa şampiyonluğum bulunmakta. Antrenörlerim sayesinde buraya geldim. Çok azimli ve disiplinli bir kişiliğe sahibim. Antrenmanlarımız da aynı şekilde devam etmekte. Kastamonu'daki kampta, dünya şampiyonasına hazırlanıyoruz. Allah nasip ederse milli takımımızla beraber bayrağımızı göndere çekmek için mücadele edeceğiz. Hedefim şampiyonluk, şampiyon olmadan geri gelmeyeceğim" şeklinde konuştu.

Dünya şampiyonası hazırlıklarına devam eden genç wushucuların parolası altın madalya
Kaynak: İHA

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