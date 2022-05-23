Dünya Şampiyonu Ali Peker, memleketinde coşkuyla karşılandı - Son Dakika
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Dünya Şampiyonu Ali Peker, memleketinde coşkuyla karşılandı

23.05.2022 21:45
Dünya Şampiyonu Ali Peker, memleketinde coşkuyla karşılandı

Gymnasiade 2022'de gülle atmada 20.23'lük derecesiyle Dünya Şampiyonu olan milli sporcu Ali Peker, memleketi Banaz'da coşkuyla karşılandı.

Gymnasiade 2022'de gülle atmada 20.23'lük derecesiyle Dünya Şampiyonu olan milli sporcu Ali Peker, memleketi Banaz'da coşkuyla karşılandı. Peker'e çeşitli hediyeler taktim edildi.

Uluslararası Okul Sporları Federasyonu (ISF) tarafından Fransa'da gerçekleştirilen okul sporlarının en büyük organizasyonu Gymnasiade 2022'de gülle atmada Ali Peker, altın madalya kazandı. Bugün memleketi Uşak'ın Banaz ilçesine gelen Dünya Şampiyonu Ali Peker, vatandaşlar tarafından Banaz'da coşkuyla karşılandı. Düzenlenen karşılama törenine Banaz Kaymakamı Musa Aydemir, Banaz Belediye Başkanı Zafer Arpacı ve yüzlerce vatandaş katıldı. Banaz Belediyesi tarafından düzenlenen karşılama töreninde Ali Peker için dualar edildi. Tören sonrasında Başkan Zafer Arpacı, Dünya Şampiyonu Ali Peker'e Cumhuriyet altını hediye ederken, İl Genel Meclisi Üyesi Kürşat Ceylan ise Şampiyon Ali Peker'e çeşitli branşlarda şampiyon olan kangal köpeğinin yavrusunu hediye etti. Verilen hediyelerin ardından Şampiyon Ali Peker, Başkan Zafer Arpacı ve vatandaşlar Uşak Yöresel Oyunu oynadı.

(İsmail Atalay/İHA)

Dünya Şampiyonu Ali Peker, memleketinde coşkuyla karşılandı
Dünya Şampiyonu Ali Peker, memleketinde coşkuyla karşılandı

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Kaynak: İHA

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