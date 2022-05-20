Dünya şampiyonu Alleben'den - Son Dakika
Üye Girişi

Dünya şampiyonu Alleben'den

20.05.2022 13:54
Dünya şampiyonu Alleben'den

Dünya Okul Sporları (ISF) International School Federation organizasyonunda Şehitkamil Belediye Spor Kulübü'nün milli sporcusu Kaan Kara, 50 Metre Kurbağalama disiplininde 28.67'lik derecesiyle Dünya 1.'si olarak tarihi bir başarıya imza attı.

Dünya Okul Sporları (ISF) International School Federation organizasyonunda Şehitkamil Belediye Spor Kulübü'nün milli sporcusu Kaan Kara, 50 Metre Kurbağalama disiplininde 28.67'lik derecesiyle Dünya 1.'si olarak tarihi bir başarıya imza attı. Şehitkamilli bir diğer sporcu Beril Öztürk ise organizasyonda gümüş madalyanın sahibi oldu.

Fransa Normandiya'da 14-22 Mayıs 2022 tarihlerinde gerçekleştirilen ve dünyanın en büyük Okul Sporları Şampiyonası olma özelliğini taşıyan Gymnasiade Dünya Okul Sporları (ISF) International School Federation organizasyonunda, Şehitkamil Belediye Spor Kulübü'nün milli sporcusu Kaan Kara, 50 Metre Kurbağalama disiplininde 28.67'lik derecesiyle Dünya 1.'si oldu. Alleben Yüzme Havuzu'nda yetişen milli sporculardan Beril Öztürk'ün de yer aldığı 4x100 Metre Karışık Kadın Bayrak Takımı 4.18.99'luk derecesiyle Dünya 2.'si olarak önemli bir başarıya imza attı.

64 farklı ülkeden 3 bin 500 sporcunun 17 farklı spor dalında mücadele vereceği dev spor organizasyonunda Türkiye'yi temsilen atletizm, eskrim, okçuluk, cimnastik, judo, yüzme, taekwondo, güreş, boks, ragbi spor dallarında 163 sporcu madalya için ter döküyor. Uluslararası organizasyona yüzme branşında 2 sporcu kazandıran Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Alleben Yüzme Havuzları bünyesinde Milli Takım sporcularının elde ettiği başarının ardından büyük gurur ve mutluluk yaşadıklarını ifade etti.

"Şampiyonlar, rekortmenler yetiştirmeye devam edeceğiz"

Milli sporcular Kaan Kara ve Beril Öztürk'ün dünya sahnesinde elde ettiği başarıların ardından değerlendirmelerde bulunan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, "Kaan ve Beril, bugüne kadar elde ettikleri büyük başarılarla bizleri hep gururlandırdılar. Onları, Fransa'ya uğurlarken bu platformda da büyük başarılar elde edeceklerine gönülden inanıyorduk. Altın kulaçlarımız, kulvarlarda muhteşem bir performans sergileyerek Dünya 1.'si ve Dünya 2.'si oldular. Tarifi çok mümkün olmayan büyük bir mutluluk yaşıyoruz. Bu başarıda emeği geçen herkesi yürekten kutluyorum. İnşallah başarı haberleri gelmeye devam edecek. Büyük emeklerin sonucunda gelen bu başarılar, spora gönül veren tüm çocuklarımıza ve gençlerimize örnek oluyor. Şampiyonlar, rekortmenler yetiştirmeye devam edeceğiz" dedi. - GAZİANTEP

Dünya şampiyonu Alleben'den
Dünya şampiyonu Alleben'den
Dünya şampiyonu Alleben'den

YORUMLAR
500
Paralimpik triatlet Uğurcan Özer, adını tarihe yazdırmak istiyor Açıklaması Paralimpik triatlet Uğurcan Özer, adını tarihe yazdırmak istiyor Açıklaması
Kaynak: İHA

Şehitkamil, Beril, Yüzme, Milli, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Dünya şampiyonu Alleben'den - Son Dakika


Son Dakika
19:53 Atilla Taş, tepki toplayan "Karadenizlilerden bıktık" sözlerine açıklık getirip özür diledi
19:51 Kolombiya Cumhurbaşkanı Marquez'den övgü dolu Atatürk sözleri: Son 4 yıldır Atatürk'ün yolundan gidiyoruz
19:50 Hakaret davasında yeni gelişme! Bakan Soylu, Ekrem İmamoğlu hakkında suç duyurusunda bulundu
19:48 Rekor üstüne rekor kırıyoruz! Busenaz Sürmeneli, 66 kiloda dünya şampiyonu oldu
19:27 Tüm Türkiye'yi duygulandıran anlar! Buse Naz Çakıroğlu ringin ortasında hüngür hüngür ağladı
19:13 Miss Turkey güzeli Berfu Yenenler, linç yeme sebebini anlattı: Bir ayakkabıya 50 bin lira vermedim
19:03 Boğaziçi Üniversitesi'ne yerleştirilen X-Ray cihazı ortalığı birbirine kattı! Özel güvenlik görevlileri öğrencilere şiddet uyguladı
19:00 Türk kadın boksörler tarih yazıyor! Milli boksör Hatice Akbaş, dünya şampiyonu oldu
18:28 Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, Dünya şampiyonu oldu
18:16 Almanya'da yeğenine oyuncak silah hediye eden Türk vatandaşı, polis şiddeti kurbanı oldu!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2022 20:04:09. #1.13#
SON DAKİKA: Dünya şampiyonu Alleben'den - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement