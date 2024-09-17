Dünya Şampiyonu Ayşe Begüm Onbaşı Manisa'ya Döndü - Son Dakika
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Dünya Şampiyonu Ayşe Begüm Onbaşı Manisa'ya Döndü

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Aerobik Cimnastik'te dünya ve Avrupa şampiyonu olan Ayşe Begüm Onbaşı, yeniden Manisa Büyükşehir Belediyespor'a katıldı. Onbaşı, burada elde ettiği başarıların önemine vurgu yaparak, verilen değerin çok kıymetli olduğunu belirtti.

17.09.2024 13:31  Güncelleme: 13:38
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- Dünya şampiyonu Ayşe Begüm Onbaşı yuvaya döndü

MANİSA - Aerobik Cimnastik'te, Türkiye'nin en önemli sporcuları arasında yer alan dünya ve Avrupa şampiyonu Ayşe Begüm Onbaşı, yeniden Manisa Büyükşehir Belediyespor'a katıldı. Yuvaya dönen Ayşe Begüm Onbaşı, "Buradaki mantalite ve verilen değer gerçekten çok güzel ve çok kıymetli" dedi.

Manisa Büyükşehir Belediyespor bünyesinde yetişen ve yeşil-beyazlı forma altında önemli başarılara imza atan Ayşe Begüm Onbaşı, yuvaya geri döndü. Yeniden Manisa Büyükşehir Belediyespor'a katılan dünya ve Avrupa şampiyonu Aerobik Cimnastikçi Ayşe Begüm Onbaşı için imza töreni düzenlendi. İmza töreninde Manisa Büyükşehir Belediyespor Yönetim Kurulu Üyeleri Erkan Turbil, Eray Durukan, Can Sezici, Mesut Köse, Barış Ali Çınar ile Kulüp Genel Müdürü Alparslan Kaya yer aldı. Onbaşı, kendisini yeşil-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

Turbil: "Birçok başarıya imza atacak"

Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin cimnastik branşından sorumlu yönetim kurulu üyesi Erkan Turbil, Ayşe Begüm Onbaşı'yı tekrar Manisa Büyükşehir Belediyespor bünyesinde görmekten kıvanç duyduklarını belirtti. Erkan Turbil, "Dünya şampiyonu bir değerimizi Manisa Büyükşehir Belediyespor bünyesine tekrar kazandırdığımız için çok mutluyuz. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Ferdi Zeyrek'e, Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkanımız Emre Hasgör'e böyle bir değeri bize kazandırdığı için çok teşekkür ederiz. Ayşe Begüm ile her zaman gurur duyduk, her zaman da duyacağız. Bundan sonra da birçok başarıya imza atacak" ifadelerini kullandı.

Ayşe Begüm Onbaşı: "Mantalite ve verilen değer çok kıymetli

Dünya şampiyonu Ayşe Begüm Onbaşı ise tekrar Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü bünyesinde olmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi. Şampiyon cimnastikçi, "Burada çok güzel başarılar elde etmiştim. Şimdi tekrardan başarılar elde etmek için çalışacağız. Buradaki mantalite ile verilen değer gerçekten çok güzel ve çok kıymetli. Bir sporcu olarak bunları görebilmek tabi ki benim için çok büyük mutluluk" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Dünya Şampiyonu Ayşe Begüm Onbaşı Manisa'ya Döndü - Son Dakika

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