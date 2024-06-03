Dünya Şampiyonu Buse Tosun Çavuşoğlu İstanbul Büyükşehir Belediyespor'a Transfer Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Dünya Şampiyonu Buse Tosun Çavuşoğlu İstanbul Büyükşehir Belediyespor'a Transfer Oldu

Dünya Şampiyonu Buse Tosun Çavuşoğlu İstanbul Büyükşehir Belediyespor\'a Transfer Oldu

Milli güreşçi Buse Tosun Çavuşoğlu, 2023 ve 2024 Dünya Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazandıktan sonra İstanbul Büyükşehir Belediyespor'a transfer oldu. İmza töreninde konuşan İBB Başkanı Fatih Keleş, Buse'nin kulübe katılmasının mutluluğunu dile getirerek, 2024 Paris Olimpiyatları'nda başarılar diledi. Buse ise Türk kadınının gücüne güç katmaya çalıştığını ve hedefinin zirvede kalmak olduğunu belirtti.

03.06.2024 21:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dünya şampiyonu milli güreşçi Buse Tosun Çavuşoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyespor'a transfer oldu.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 2023 ve 2024 Dünya Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Buse için başkan Fatih Keleş'in katılımıyla Cebeci Spor Kompleksi'nde imza töreni düzenlendi.

Törende açıklamada bulunan başkan Keleş, yaklaşan 2024 Paris Olimpiyatları öncesi şampiyon bir sporcuyu kulübün bünyesine dahil etmenin mutluluğunu yaşadığını belirterek, "Tarihi başarılara imza atmış ve kadın güreşinin önemli isimlerinden Buse Çavuşoğlu, İBB Spor Kulübümüze katıldı. Paris'te düzenlenecek 2024 Olimpiyatları'nda da kulübümüzü ve ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğinden şüphem yok. Buse'nin güreş branşımızdaki altyapı sporcularımıza da örnek bir isim olacağına inanıyorum. Sözleşmemizin her iki taraf için de hayırlı uğurlu olmasını ve kazasız belasız sakatlıksız bir dönem geçirmemizi diliyorum." ifadelerini kullandı.

Milli güreşçi ise kadın güreşinde son dönemde tarihi başarıların elde edildiğini vurgulayarak, "Ben de elimden geldiği kadar buna en iyi şekilde katkı vererek Türk kadınının gücüne güç katmaya çalıştım. Hayalim ve hedefim zirvede kalmak. İBB Spor Kulübüyle zirvedeki yerimizi birlikte güçlendireceğimize ve 2024 Paris Olimpiyatları'ndan altın madalyayla döneceğimize inanıyorum." şeklinde görüş belirtti.

Kaynak: AA

İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Buse Tosun Çavuşoğlu, Paris Olimpiyatları, Fatih Keleş, Dünya, Paris, Spor, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Dünya Şampiyonu Buse Tosun Çavuşoğlu İstanbul Büyükşehir Belediyespor'a Transfer Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:05 Araç sahipleri dikkat LPG’ye indirim, motorine zam geliyor Araç sahipleri dikkat! LPG'ye indirim, motorine zam geliyor
19:23 Eşini evde başkasıyla yakaladı İkisini de öldürüp intihar etti Eşini evde başkasıyla yakaladı! İkisini de öldürüp intihar etti
18:13 Suriye’yi sarsan iddia: Beşar Esad’ın eşi Esma Esad hayatını kaybetti Suriye'yi sarsan iddia: Beşar Esad'ın eşi Esma Esad hayatını kaybetti
16:46 Kabine yarın toplanıyor Masada, Kurban Bayramı tatili dahil 3 kritik konu var Kabine yarın toplanıyor! Masada, Kurban Bayramı tatili dahil 3 kritik konu var
16:26 Netanyahu: Esirlerin salıverilmesi için savaşa 42 gün ara verebiliriz ama savaşı durduramayız Netanyahu: Esirlerin salıverilmesi için savaşa 42 gün ara verebiliriz ama savaşı durduramayız
21:09 Real Madrid, PSG’den ayrılan Kylian Mbappe’yi kadrosuna kattı Real Madrid, PSG'den ayrılan Kylian Mbappe'yi kadrosuna kattı
20:00 Annesini kaybeden Sagopa Kajmer’e Ceza’dan başsağlığı mesajı Annesini kaybeden Sagopa Kajmer'e Ceza'dan başsağlığı mesajı
18:39 Bakan Koca’dan kapatılan diyaliz merkezine ilişkin açıklama: Entübe durumda olan hastamız kalmamıştır Bakan Koca'dan kapatılan diyaliz merkezine ilişkin açıklama: Entübe durumda olan hastamız kalmamıştır
18:00 Adım adım Real Madrid’e Mbappe’nin maaşı servet değerinde Adım adım Real Madrid'e! Mbappe'nin maaşı servet değerinde
17:26 2 ayda ne değişti Acun Ilıcalı’nın daha önce Mourinho sorusuna verdiği cevap yeniden viral oldu 2 ayda ne değişti? Acun Ilıcalı'nın daha önce Mourinho sorusuna verdiği cevap yeniden viral oldu
17:20 Lise öğrencisinin korkunç sonu Evlerine 400 metre mesafedeki otoparkta ölü olarak bulundu Lise öğrencisinin korkunç sonu! Evlerine 400 metre mesafedeki otoparkta ölü olarak bulundu
16:51 Daha ilk toplantısında yaşananlara bakın Mourinho, sorulan sorulara isyan etti Daha ilk toplantısında yaşananlara bakın! Mourinho, sorulan sorulara isyan etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2024 21:46:36. #1.11#
SON DAKİKA: Dünya Şampiyonu Buse Tosun Çavuşoğlu İstanbul Büyükşehir Belediyespor'a Transfer Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement