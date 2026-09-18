Dünya şampiyonu Furkan Bilici, Van'da davul zurna ve çiçeklerle karşılandı - Son Dakika
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Dünya şampiyonu Furkan Bilici, Van'da davul zurna ve çiçeklerle karşılandı

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Dünya şampiyonu Furkan Bilici, Van\'da davul zurna ve çiçeklerle karşılandı
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Kosova'da düzenlenen U24 Dünya Muaythai Şampiyonası'nda +91 kiloda dünya şampiyonu olan milli sporcu Furkan Bilici, memleketi Van'da coşkuyla karşılandı. Karşılamada antrenörü Dr. Sinan Ağlar ile birlikte Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne geçen Bilici'ye çiçek takdim edildi.

Kosova'da düzenlenen U24 Dünya Muaythai Şampiyonası'nda +91 kiloda dünya şampiyonu olan Vanlı milli sporcu Furkan Bilici, memleketi Van'da davul zurna ve çiçeklerle coşkulu bir şekilde karşılandı.

1-9 Eylül 2026 tarihleri arasında Kosova'da gerçekleştirilen U24 Dünya Muaythai Şampiyonası'nda ay-yıldızlı sporcular, ortaya koydukları üstün mücadelelerle Türk bayrağını zirveye taşıdı. Milli takım; organizasyonu 7 altın, 6 gümüş ve 5 bronz olmak üzere toplam 18 madalya ile tamamlayarak dev şampiyonada takım halinde dünya şampiyonluğunu elde etti. Şampiyonada Türkiye'yi ve Van'ı gururlandıran en önemli başarılardan biri ise ağır sıklette geldi. Antrenör Dr. Sinan Ağlar'ın yetiştirdiği milli sporcu Furkan Bilici, +91 kiloda tüm rakiplerini geride bırakarak altın madalyanın sahibi oldu ve dünya şampiyonluğunu kazandı.

Kosova'daki tarihi zaferin ardından memleketine dönen dünya şampiyonu Furkan Bilici için Van Ferit Melen Havalimanında görkemli bir karşılama töreni düzenlendi. Antrenörü Dr. Sinan Ağlar ile daha sonra Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne geçen Bilici, burada Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Tosun tarafından çiçeklerle karşıladı. Davul zurna eşliğinde gerçekleşen karşılamada büyük coşku yaşanırken, İl Müdürü Mehmet Tosun milli sporcu ve antrenörünü tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Karşılamaya katılan Muaythai Van İl Temsilcisi Önder Şahin, Furkan Bilici ile antrenörü Dr. Sinan Ağlar'ı tebrik etti. Şahin, "Kosova'da milli formayla mücadele eden ve +91 kiloda ringi rakiplerine dar ederek dünya şampiyonluğuna ulaşan değerli sporcumuz Furkan Bilici göğsümüzü kabartmıştır. Ağır sıklette dünya zirvesine çıkarak şanlı bayrağımızı dalgalandıran sporcumuzu ve onu bu seviyeye getiren kıymetli antrenörü Dr. Sinan Ağlar'ı yürekten tebrik ediyorum. Bugün memleketinde, hemşehrilerinin ve spor camiamızın gösterdiği bu büyük coşku ve samimi karşılama, başarının ne kadar anlamlı olduğunu bir kez daha gösterdi. Bu tablo ve tarihi başarı, doğru ve disiplinli bir planlamayla Van'dan da dünya şampiyonları çıkarılabileceğinin en somut göstergesidir" dedi.

Kaynak: İHA
GençlikKosovaDünyaSporVanSon Dakika

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