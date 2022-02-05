Dünya şampiyonu milli atlet Mizgin Ay'ın gözü Paris Olimpiyatları'nda

Dünya şampiyonu milli atlet Mizgin Ay, eylül ayında geçirdiği diz ameliyatının ardından başladığı çalışmalarda güç depolayarak 2024 Paris Olimpiyatları'nda altın madalyayı hedefliyor.

2017 Dünya Yıldızlar Atletizm Şampiyonası'nda kadınlar 100 metrede altın, 200 metrede ise bronz madalya kazanan ancak sakatlığı nedeniyle 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılamayan başarılı atlet Mizgin Ay'ın Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde tedavisini yanında çalışmalarını da sürdürüyor.

Bartın Üniversitesi öğrencisi milli atlet, üniversite güz dönemi final sınavları için eğitim gördüğü Bartın'da boş zamanlarında üniversitenin spor salonunda güç depolamaya devam etti.

Mizgin Ay, AA muhabirine, 2021 yılında sakatlık ve hastalıklarla mücadele etmek zorunda kaldığını söyledi.

Üst üste iki kez yeni tip koronavirüse yakalandığını belirten Mizgin, şunları söyledi:

"30 gün hastanede yatmak zorunda kaldım. 30 günden sonra zaten bir dinlenme süreci olmak zorunda. Hemen spora başlanıldığında kötü etkilerle sonuçlanabiliyor. Tekrar başladıktan sonra da dizimden sakatlandım. Bunun yüzünden olimpiyatları kaçırdım. Kota sıralamasındaydım. Birkaç tane yarışmada yarışsam olimpiyatlara katılacak kapasitedeydim. Maalesef bunların hepsi üst üste gelince olimpiyata da gidemedim. Şimdi ameliyatımı oldum ve daha güçlü olarak geri döneceğine inanıyorum."

Hastalık ve sakatlık süreçlerini yaşarken Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazandığını ifade eden Mizgin, "U23 Avrupa Şampiyonasında sakat dizimle gidip yarışmak istedim. Kendime inandım. Ne olursa olsun başaracağımı göstermek istedim. Avrupa Şampiyonası'nda finale kaldım. Aynı zamanda 100 metrede 11,55'lik dereceyle Türkiye rekoru kırdım. Böyle bir süreç atlattık. Dediğim gibi de ameliyat oldum ve şu an toparlanma sürecindeyim. Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezinde tedavimi sürdürüyorum. Bu şekilde ilerliyorum." şeklinde konuştu.

"Olimpiyatlarda bir ilki yaşatmak istiyorum"

Şimdiye kadar 45 Türkiye rekoru kırdığını ve bunları daha da artırmak istediğini vurgulayan milli atlet, şunları kaydetti:

"Bu yıl çok sayıda Türkiye rekoru kırmak istiyorum. Ayrıca bu yıl yapılacak olan Akdeniz Oyunları ve üniversitelerarası dünya şampiyonasında toparlanıp yarışmak istiyorum ve üniversiteme madalya kazandırmak istiyorum. Bu alanda ilk madalya kazanan sporcu ben olmak istiyorum. Ayrıca bu yıl yapılacak olan İslami Dayanışma Oyunları'nda altın madalya kazanmak istiyorum. Tabii ki en büyük hedefim 2024 Paris Olimpiyatları. 2020'yi kaçırınca 2024 ve 2028 olimpiyatlarına hazırlanacağım. Bu olimpiyatlarda ülkemi en güzel şekilde temsil edeceğim. Altın madalya alıp, İstiklal Marşı'mızı okutarak bir ilki yaşatmak istiyorum."

"Kendim gibi şampiyonlar yetiştirmek istiyorum"

Bartın Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinden bu yıl mezun olmaya da hazırlanan milli sporcu, üniversitesinde spora ve sporcuya çok değer verildiğini, mezun olduktan sonra öğretmen olup, kendisi gibi şampiyonlar yetiştirip ülkeye bu şekilde katkı sağlamak istediğini belirtti.

2017 Dünya Yıldızlar Atletizm Şampiyonası'nda kadınlar 100 metrede altın, 200 metrede ise bronz madalya kazanan Mizgin Ay'ın çok sayıda Türkiye rekoru da bulunuyor.