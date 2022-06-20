Dünya Su Sporları Şampiyonası

Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamada, " Macaristan 'ın başkenti Budapeşte 'de düzenlenen Dünya Şampiyonası 'nda milli sporcumuz Ece Üngör, serbest solo kategorisinde 73.7333 puan alarak 20. olmuştur. Şampiyonanın en küçük sporcu su olan Ece Üngör'ü tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz." denildi.

Kaynak: AA

Dünya Şampiyonası, Macaristan, Spor, Son Dakika

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