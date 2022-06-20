Dünya Su Sporları Şampiyonası - Son Dakika
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Dünya Su Sporları Şampiyonası

20.06.2022 23:58
Dünya Su Sporları Şampiyonası

Dünya Su Sporları Şampiyonası'nda artistik yüzmede milli sporcu Ece Üngör, serbest solo kategorisinde 20. oldu.

Dünya Su Sporları Şampiyonası'nda artistik yüzmede milli sporcu Ece Üngör, serbest solo kategorisinde 20. oldu.

Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamada, " Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda milli sporcumuz Ece Üngör, serbest solo kategorisinde 73.7333 puan alarak 20. olmuştur. Şampiyonanın en küçük sporcu su olan Ece Üngör'ü tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz." denildi.

Organizasyonda milli sporcu Emre Sakçı ise 50 metre kurbağalamada yarı finalde yarıştı. Serisinde 5. sırayı alan Emre, finale kalamadı.

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Kaynak: AA

Dünya Şampiyonası, Macaristan, Spor, Son Dakika

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