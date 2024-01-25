Dünya Su Sporları Şampiyonası\'na Türkiye\'den 16 sporcu katılacak

Katar'da düzenlenecek Dünya Su Sporları Şampiyonası'na katılacak milli sporcular belirlendi.

Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamaya göre organizasyon, 2-18 Şubat tarihlerinde başkent Doha'da yapılacak.

Organizasyonda Türkiye'yi 16 sporcu temsil edecek.

Şampiyonaya katılacak milli sporcular, yarışacakları tarihler ve disiplinleri şu şekilde:

Atlama (2-10 Şubat) : Sude Köprülü

Artistik yüzme (2-10 Şubat): Duru Kanberoğlu, Bade Yıldız, Esmanur Yirmibeş, Ece Üngör

Açık su yüzme (3-8 Şubat) : Burhanettin Hacısağır, Tuna Erdoğan, Sezen Akanda Boz, Emir Batur Albayrak

Yüzme (11-18 Şubat) : Merve Tuncel, Kuzey Tunçelli, Emir Batur Albayrak, Hüseyin Emre Sakçı, Berkay Ömer Öğretir, Ela Naz Özdemir, Gizem Güvenç, Ecem Dönmez