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Dünya Su Sporları Şampiyonası'na Türkiye'den 16 sporcu katılacak - Son Dakika
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Dünya Su Sporları Şampiyonası'na Türkiye'den 16 sporcu katılacak

Katar'da düzenlenecek Dünya Su Sporları Şampiyonası'na katılacak milli sporcular belirlendi. Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, organizasyon 2-18 Şubat tarihlerinde başkent Doha'da gerçekleştirilecek. Şampiyonada Türkiye'yi 16 sporcu temsil edecek. Sporcular, farklı disiplinlerde yarışacak ve farklı tarihlerde mücadele edecekler.

Dünya Su Sporları Şampiyonası\'na Türkiye\'den 16 sporcu katılacak
25.01.2024 - 13:00,
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Katar'da düzenlenecek Dünya Su Sporları Şampiyonası'na katılacak milli sporcular belirlendi.

Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamaya göre organizasyon, 2-18 Şubat tarihlerinde başkent Doha'da yapılacak.

Organizasyonda Türkiye'yi 16 sporcu temsil edecek.

Şampiyonaya katılacak milli sporcular, yarışacakları tarihler ve disiplinleri şu şekilde:

Atlama (2-10 Şubat) : Sude Köprülü

Artistik yüzme (2-10 Şubat): Duru Kanberoğlu, Bade Yıldız, Esmanur Yirmibeş, Ece Üngör

Açık su yüzme (3-8 Şubat) : Burhanettin Hacısağır, Tuna Erdoğan, Sezen Akanda Boz, Emir Batur Albayrak

Yüzme (11-18 Şubat) : Merve Tuncel, Kuzey Tunçelli, Emir Batur Albayrak, Hüseyin Emre Sakçı, Berkay Ömer Öğretir, Ela Naz Özdemir, Gizem Güvenç, Ecem Dönmez

Kaynak: AA
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