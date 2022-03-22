Dünya Süperbike şampiyonu Razgatlıoğlu, 2022'de de birincilik için mücadele verecek Açıklaması - Son Dakika
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Dünya Süperbike şampiyonu Razgatlıoğlu, 2022'de de birincilik için mücadele verecek Açıklaması

22.03.2022 11:21
Dünya Süperbike şampiyonu Razgatlıoğlu, 2022'de de birincilik için mücadele verecek Açıklaması

FIM Superbike Dünya Şampiyonası'nda geride kalan sezonu zirvede tamamlayan milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, 2022 sezonunda da şampiyonluk hedefliyor.

FIM Superbike Dünya Şampiyonası'nda geride kalan sezonu zirvede tamamlayan milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, 2022 sezonunda da şampiyonluk hedefliyor.

RedBull'un desteklediği milli motosikletçi Razgatlıoğlu, Sakarya'nın Akyazı ilçesindeki Kenan Sofuoğlu Pisti'nde Türkiye Motosiklet Federasyonu Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu ile nisanda start alacak şampiyona için hazırlıklarını sürdürüyor.

Takımı Brixx Pata Yamaha ile 25-26 Mart'ta Barselona'da test sürüşüne çıkacak Razgatlıoğlu, AA muhabirine, şampiyonluğun çok güzel duygu olduğunu söyledi.

Çalışmalara başladığını, bundan sonrasının çok önem taşıdığını ifade eden Razgatlıoğlu, "Şimdi daha fazlasını istiyorum. Sezona hazırlık, hava şartlarından dolayı çok iyi başlamadı. Çok fazla motosikletle antrenman yapamadık. Her gün spor salonuna gidip antrenman yapıyoruz. En sevdiğim, motosikletle antrenman yapmak. Motosiklet antrenmanını, yurt dışında testlerde görüyoruz. Motosikleti ve yeni parçaları deniyoruz. Bir nevi sezona hazırız." diye konuştu.

"İnşallah güzel sezon geçiririz"

Razgatlıoğlu, şampiyonaya iki hafta kaldığı için heyecanlı olduğunu dile getirerek, "1 numarayı kaptırmamamız gerekiyor. Onun da baskısı var üstümüzde. İnşallah güzel bir sezon geçiririz. Geçen sezon hedefimiz, 6 kez dünya şampiyonu olan rakibimizi (Jonathan Rea) geçmekti. O unvanı biz aldık. Şimdi herkesin hedefi biziz ve 1 numarayı kullanıyoruz. Herkesin hedefi, bizi geçip dünya şampiyonu olmak. Biz de her çıktığımız yarışta birincilik için savaş vereceğiz. " ifadelerini kullandı.

MotoGP'de yarışıp yarışmayacağı konusuna da değinen Razgatlıoğlu, şunları söyledi:

"2023'te belki MotoGP de olabilir ama ben illa da olsun diye beklemiyorum. Çünkü daha erken yaşlarda olsaydı, benim için daha iyi olurdu. Süperbike'ta çok mutluyum, takımı mı da çok seviyorum. Orada kalmak da isterim. MotoGP gibi bir imkan olursa, oraya gidip görmek isterim. Belki orada da bir dünya şampiyonluğu mücadelesi veririz. Bunları söylemek için çok erken. Kendi yarışlarıma ve sezonuma odaklanıyorum. Elde ettiğim başarı, belki bizi oralara götürecek. Bunları zaman gösterecek."

Toprak Razgatlıoğlu, Kenan Sofuoğlu'nun kendisine ve diğer milli motosikletçilere çok büyük destek verdiğini de belirterek, "Kenan ağabeyin bizlere teslim ettiği bayrağı, bizler de en iyi şekilde yurt dışında temsil etmeye çalışıyoruz. Bayrağımızı yurt dışında en iyi şekilde dalgalandırmaya çalışıyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Dünya Süperbike şampiyonu Razgatlıoğlu, 2022'de de birincilik için mücadele verecek Açıklaması - Son Dakika


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