Dünya Supersport Şampiyonası Büyük Britanya etabında ikinci yarış yapıldı - Son Dakika
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Dünya Supersport Şampiyonası Büyük Britanya etabında ikinci yarış yapıldı

Dünya Supersport Şampiyonası Büyük Britanya etabında ikinci yarış yapıldı

Dünya Supersport Şampiyonası'nın Büyük Britanya etabında ikinci yarış, İngiltere'nin Leicestershire kontluğundaki Donington Park Pisti'nde gerçekleştirildi. Yarışta yaşanan kaza sonucunda kırmızı bayrak sallandı ve yeni bir mücadele başladı. Aruba Ducati takımından Adrian Huertas, ikinci yarışı da kazanarak liderliğini sürdürdü. Milli motosikletçilerden Bahattin Sofuoğlu kaza sonucu yarışa devam edemedi ve Can Öncü 12. sırada yer aldı.

14.07.2024 18:43
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Dünya Supersport Şampiyonası'nın Büyük Britanya etabında ikinci yarış yapıldı.

Sezonun 5. ayağındaki ikinci yarış, İngiltere'nin Leicestershire kontluğundaki 4 kilometrelik Donington Park Pisti'nde gerçekleştirildi.

Üçüncü turda dört sürücünün 9. virajda karıştığı kaza nedeniyle kırmızı bayrak sallandı. Aranın ardından 12 turluk yeni bir mücadele başladı.

İkinci yarışı dün olduğu gibi yine Aruba Ducati takımından Adrian Huertas kazandı. Bitiş çizgisini ilk sırada geçen Yari Montella, aldığı ceza nedeniyle ikinci sıraya geriledi.

Kawasaki Puccetti takımı sürücüsü Can Öncü, yarışı 12. sırada bitirdi.

MV Agusta takımı adına mücadele eden Bahattin Sofuoğlu ise son 9 tura girilirken 12. virajda yerde kaldı ve yarışa devam edemedi.

Genel klasmanda İspanyol Huertas 186 puanla liderliğini sürdürürken, İtalyan pilotlardan Montella 161 puanla ikinci, Stefano Manzi 147 puanla üçüncü sırada yer aldı.

Milli motosikletçilerden Bahattin Sofuoğlu 9'uncu, Can Öncü ise 15. sırada bulunuyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Dünya Supersport Şampiyonası Büyük Britanya etabında ikinci yarış yapıldı - Son Dakika

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