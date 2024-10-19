Dünya Supersport'ta İspanyol Huertas Şampiyon Oldu - Son Dakika
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Spor

Dünya Supersport'ta İspanyol Huertas Şampiyon Oldu

İspanyol Adrian Huertas, Jerez'deki yarışta 426 puanla genel şampiyonluğu kazandı.

19.10.2024 19:16
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Milli motosikletçiler Bahattin Sofuoğlu ve Can Öncü'nün de yarıştığı Dünya Supersport Şampiyonası'nın İspanya'da düzenlenen 12. ve son ayağının ilk yarışını üçüncü bitiren İspanyol Adrian Huertas, genel klasmanda 426 puana ulaşarak şampiyon oldu.

Dünya Supersport Şampiyonası'nın 12. ve son ayağında hafta sonunun ilk yarışı Circuito de Jerez Pisti'nde gerçekleştirildi.

Milli sporculardan Can Öncü, Kawasaki Puccetti takımıyla 17 turluk yarışın 3. turunda yaşadığı kazadan sonra motorunu kaldırarak yarışa tekrar devam etti. Can Öncü, Jerez'de ilk yarışı 23. tamamladı.

Ay-yıldızlı genç motosikletçilerden Bahattin Sofuoğlu ise yeni takımı Yamaha Tayland ile yarışın 4. turunda yaşadığı kaza sonucunda mücadeleyi tamamlayamadı.

Şampiyonanın İspanya etabındaki ilk yarışı, Pata Yamaha Ten Kate takımından İtalyan Stefano Manzi birinci, Barni Spark'tan İtalyan motosikletçi Yari Montella ikinci, Aruba.it ekibinden İspanyol Adrian Huertas ise üçüncü bitirdi.

Bu sonuçlarla genel klasmanda 426 puanla birinci sırada yer alan Adrian Huertas, 2024 WorldSSP şampiyonluğunu garantiledi. Genel klasmanda Stefano Manzi 390 puanla ikinci,Yari Montella ise 374 puanla üçüncü sırada bulunuyor.

Bahattin Sofuoğlu, genel klasmanda 96 puanla 12'nci, Can Öncü ise 92 puanla 13'üncü sırada yer alıyor.

Dünya Supersport Şampiyonası'nın 12. ve son ayağında ikinci ana yarış, Circuito de Jerez Pisti'nde yarın TSİ 16.30'da başlayacak.

Kaynak: AA

Milli Takım, İspanya, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Dünya Supersport'ta İspanyol Huertas Şampiyon Oldu - Son Dakika

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