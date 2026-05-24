Dünya Taekwondo Başkanı İstanbul'da

24.05.2026 19:53
Chungwon Choue, İstanbul'da hakem seminerine katıldı, 29 ülkeden 98 hakem yer aldı.

Dünya Taekwondo Federasyonu Başkanı (WT) Chungwon Choue, Uluslararası Tekvando Hakem Semineri kapsamında İstanbul'a geldi.

Dünya Taekwondo Federasyonu Başkanı Chungwon Choue, Türkiye'de düzenlenen seminere katıldı. Organizasyona 29 ülkeden toplam 98 hakem katılım sağladı. Choue, burada yaptığı konuşmada, "2004 yılında başkan olduğum zaman hakemlik konusunda çok fazla tartışma vardı. Sporcular ve hocalar, bu konudan şikayetçiydi. Yeni getirdiğimiz elektronik sistemle hata sayısını azalttık. Çok harika bir sistem değil ama gelişmeye devam ediyor. Pozisyonlar video olarak tekrardan izlenebiliyor. Artık hakemlerin görevleri çok daha önemli hale geldi. Çok keskin gözlere ihtiyacınız var" dedi.

Taekwondonun olimpik spor branşı olarak devam etmesi gerektiğini aktaran Choue, "Önceden karate ile taekwondo arasında 10 sene vardı. Karate, 1950-1960 yıllarında kendini dünyaya tanıttı. Karate bizden öndeydi ama şimdi biz öndeyiz" ifadelerini kullandı.

Bahri Tanrıkulu: "Güçlü ve adil hakemler, güçlü ve adil bir tekvandonun geleceğidir"

Türkiye Taekwondo Federasyonu Başkanı Bahri Tanrıkulu ise kursa katılımın iyi seviyede olduğunu dile getirerek, "Organizasyona ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyuyoruz. Büyük bir gururla organize ettiğimiz bu kursta söz konusu süreci titizlikle yürütüyoruz. Hakemlik seminerine 29 ülkeden gelen 98 kursiyerimizi burada ağırlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Farklı coğrafyalardan gelip, tekvando sporunun adaletine ve gelişimine hizmet eden herkesi gönülden tebrik ediyorum. Yenilenen kuralların anlatıldığı, güncel konuların detaylıca ele alındığı en kapsamlı eğitimler sayesinde sporcularımız, çalışmalarının karşılığını alacak. Güçlü ve adil hakemler, güçlü ve adil bir tekvandonun geleceğidir" diye konuştu.

Programa katılan Dünya Tekvando Federasyonu Başkanı Chungwon Choue'ye de teşekkürlerini ileten Tanrıkulu, uluslararası standartları Türkiye'ye getirmeye ve hakemlerin gelişimlerini en üst düzeyde sürdürmeye devam edeceklerini söyledi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

