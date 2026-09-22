Dünya Tekvando Poomsae Şampiyonası'nda 1 altın 2 bronzla 10 yıllık hasret bitti - Son Dakika
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Dünya Tekvando Poomsae Şampiyonası'nda 1 altın 2 bronzla 10 yıllık hasret bitti

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Dünya Tekvando Poomsae Şampiyonası\'nda 1 altın 2 bronzla 10 yıllık hasret bitti
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Güney Kore'deki 2026 Dünya Tekvando Poomsae Şampiyonası'nda 1 altın ve 2 bronz kazanan milli sporcular yurda döndü. Türkiye, 2016'dan bu yana süren altın madalya hasretini sona erdirirken kafile Esenboğa'da çiçeklerle karşılandı.

Güney Kore'de düzenlenen 2026 Dünya Tekvando Poomsae Şampiyonası'nda 1 altın, 2 bronz madalya kazanan milli sporcular yurda döndü.

Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Bahri Tanrıkulu, yönetim kurulu üyeleri, antrenörler ve tekvando camiası, Chuncheon kentinde gerçekleştirilen şampiyonada tarihi başarıya imza atan milli sporcuları Esenboğa Havalimanı'nda çiçeklerle karşıladı.

Güney Kore'de gerçekleştirilen 2026 Dünya Tekvando Poomsae Şampiyonası'nda 83 ülkeden 1417 sporcu madalya mücadelesi verdi.

Beş gün süren organizasyonda Türkiye'yi, 30 disiplinde 36 sporcu temsil etti. Türkiye, organizasyonu 1 altın ve 2 bronz olmak üzere 3 madalya ile tamamladı.

Türkiye, bu sonuçla Dünya Tekvando Poomsae Şampiyonası'nda 2016'dan bu yana süren 10 yıllık altın madalya hasretini sona erdirdi.

Organizasyonda altın madalya kazanma başarısı gösteren Mustafa Yılmaz, Mehmet Örkan ve Teyfik Çelik, Esenboğa'da AA'ya yaptıkları açıklamada, ülkenin bayrağını en yükseğe taşıdıklarını, çok mutlu olduklarını belirterek, desteklerinden dolayı emeği geçenlere teşekkür etti.

Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Bahri Tanrıkulu da tarihi bir başarı yakalamanın gururunu yaşadıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Takımımızla gurur duyuyoruz, 36 sporcuyla yarıştık. Ülkemizi çok güzel temsil ettiler, sporcularımız uzun zamandır dünya şampiyonluğu yaşamıyordu. Bu şampiyonluk bizim için çok önemli, başta Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak'a ve bakanlığımıza desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Sporun 7'den 70 herkesin yapması gereken bir şey olduğunu onlar gösterdiler. Bir sonraki şampiyonanın Türkiye'mizde yapılacak olması da bizim için gurur verici. 2028'de Antalya'da bu takımdan tekrar dünya şampiyonlukları bekliyoruz. Onların başarısıyla gurur duyuyoruz, Türk sporuna hizmet etmeye devam edeceğiz."

Dünya Tekvando Poomsae Şampiyonası, 2028 yılında Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenecek.

Kaynak: AA
Esenboğa HavalimanıUluslararasıGüney KoreTürkiyeDünyaSporSon Dakika

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SON DAKİKA: Dünya Tekvando Poomsae Şampiyonası'nda 1 altın 2 bronzla 10 yıllık hasret bitti - Son Dakika
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