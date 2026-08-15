Dünya U20 Güreş Şampiyonası Başlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Dünya U20 Güreş Şampiyonası Başlıyor

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Slovakya'nın Bratislava şehrinde 30 milli güreşçi madalya için mücadele edecek.

Slovakya'da düzenlenecek Dünya 20 Yaş Altı Güreş Şampiyonası yarın başlayacak.

Başkent Bratislava'da 16-23 Ağustos tarihlerinde yapılacak organizasyonda, 30 milli güreşçi madalya mücadelesi verecek.

Şampiyona kadınlar, grekoromen ve erkekler serbest stil kategorilerinde 10'ar sıklette gerçekleştirilecek.

Milli takımın kadrosunda yer alan sporcular şunlar:

Kadınlar

50 kilo: Songül Kavak

53 kilo: Remziye Karadağ

55 kilo: Fatma Yılmaz

57 kilo: Büşra Cengiz

59 kilo: Özlem Gürsoy

62 kilo: Özdenur Özmez

65 kilo: Kıymet Rümeysa Tezcan

68 kilo: Elif Şevval Kurt

72 kilo: İlayda Çin

76 kilo: Elmira Yasin

Grekoromen

55 kilo: Denizhan Ogun

60 kilo: Furkan Öden

63 kilo: Ömer Altaş

67 kilo: Hacı Ahmet Altan

72 kilo: Salih Yusuf Yazıcı

77 kilo: Alkan Akar

82 kilo: İsmail Bereket

87 kilo: Abdulvahab Kalafat

97 kilo: Emir Ömer Bozdağ

130 kilo: Cemal Yusuf Bakır

Serbest stil

57 kilo: Ebubekir Gür

61 kilo: Nurettin Emin Kapal

65 kilo: Hacı Zade

70 kilo: Remzi Temur

74 kilo: Umut Talha Uslu

79 kilo: Yasin Uzun

86 kilo: Sefa Cesur

92 kilo: Eyyüp Çetin

97 kilo: Süleyman Rıza

125 kilo: Ruşen Arda Güler

Kaynak: AA

Bratislava, Slovakya, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Dünya U20 Güreş Şampiyonası Başlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kırıkkale’de 12 yıllık cinayet aydınlatıldı: 17 gözaltı Kırıkkale'de 12 yıllık cinayet aydınlatıldı: 17 gözaltı
Gurbetçilerden Kapıkule’de duygusal veda: Geldiğimizde sevinç, gittiğimizde hüzün Gurbetçilerden Kapıkule'de duygusal veda: Geldiğimizde sevinç, gittiğimizde hüzün
İstanbul’da ’Şapkalılar’ suç örgütüne operasyon: 9 gözaltı İstanbul'da 'Şapkalılar' suç örgütüne operasyon: 9 gözaltı
Bakan Gürlek duyurdu: İki faili meçhul cinayet daha aydınlatıldı Bakan Gürlek duyurdu: İki faili meçhul cinayet daha aydınlatıldı
Yok artık Lukaku Daha sahaya çıkmadan taraftarı kendine hayran bıraktı Yok artık Lukaku! Daha sahaya çıkmadan taraftarı kendine hayran bıraktı
Erhan Çelik’in doktor eşi Özlem Gültekin hayatını kaybetti Erhan Çelik'in doktor eşi Özlem Gültekin hayatını kaybetti

10:05
Osimhen Galatasaray’dan ayrılacak mı Transfer yanıtı kafa karıştırdı
Osimhen Galatasaray'dan ayrılacak mı? Transfer yanıtı kafa karıştırdı
09:48
Erden Timur’a taraftardan çağrı: Abi, kurtar bizi
Erden Timur'a taraftardan çağrı: Abi, kurtar bizi
09:33
Süleymancıların kara deposu Torbalarca evrakı imha etmişler
Süleymancıların kara deposu! Torbalarca evrakı imha etmişler
08:55
AK Parti’nin ilk Süryani belediye başkanı Türkan Kayır oldu
AK Parti’nin ilk Süryani belediye başkanı Türkan Kayır oldu
08:38
Olur mu dersiniz Altın için yapılan yıl sonu tahmin şaşırttı
Olur mu dersiniz? Altın için yapılan yıl sonu tahmin şaşırttı
08:30
Resmi Gazete’de yayımlandı: Araç kiralamada sistem baştan aşağı değişiyor
Resmi Gazete'de yayımlandı: Araç kiralamada sistem baştan aşağı değişiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.08.2026 12:47:25. #7.13#
SON DAKİKA: Dünya U20 Güreş Şampiyonası Başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.