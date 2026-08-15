Dünya U20 Güreş Şampiyonası Başlıyor
Slovakya'nın Bratislava şehrinde 30 milli güreşçi madalya için mücadele edecek.
Slovakya'da düzenlenecek Dünya 20 Yaş Altı Güreş Şampiyonası yarın başlayacak.
Başkent Bratislava'da 16-23 Ağustos tarihlerinde yapılacak organizasyonda, 30 milli güreşçi madalya mücadelesi verecek.
Şampiyona kadınlar, grekoromen ve erkekler serbest stil kategorilerinde 10'ar sıklette gerçekleştirilecek.
Milli takımın kadrosunda yer alan sporcular şunlar:
Kadınlar
50 kilo: Songül Kavak
53 kilo: Remziye Karadağ
55 kilo: Fatma Yılmaz
57 kilo: Büşra Cengiz
59 kilo: Özlem Gürsoy
62 kilo: Özdenur Özmez
65 kilo: Kıymet Rümeysa Tezcan
68 kilo: Elif Şevval Kurt
72 kilo: İlayda Çin
76 kilo: Elmira Yasin
Grekoromen
55 kilo: Denizhan Ogun
60 kilo: Furkan Öden
63 kilo: Ömer Altaş
67 kilo: Hacı Ahmet Altan
72 kilo: Salih Yusuf Yazıcı
77 kilo: Alkan Akar
82 kilo: İsmail Bereket
87 kilo: Abdulvahab Kalafat
97 kilo: Emir Ömer Bozdağ
130 kilo: Cemal Yusuf Bakır
Serbest stil
57 kilo: Ebubekir Gür
61 kilo: Nurettin Emin Kapal
65 kilo: Hacı Zade
70 kilo: Remzi Temur
74 kilo: Umut Talha Uslu
79 kilo: Yasin Uzun
86 kilo: Sefa Cesur
92 kilo: Eyyüp Çetin
97 kilo: Süleyman Rıza
125 kilo: Ruşen Arda Güler
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