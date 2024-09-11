Servet Angi Gümüş Madalya ile Döndü - Son Dakika
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Servet Angi Gümüş Madalya ile Döndü

Servet Angi Gümüş Madalya ile Döndü

İspanya'da düzenlenen Dünya U20 Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 60 kilogramda Türkiye'yi temsil eden Servet Angi, ikinci olarak gümüş madalya kazandı. Angi, başarısını kutlamak için Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı'yı ziyaret etti.

11.09.2024 10:57
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İspanya'da düzenlenen Dünya U20 Güreş Şampiyonası'nda ikinci olarak gümüş madalya kazanan Servet Angi, Kayseri Gençlik ve Spor İlMüdürü Ali İhsan Kabakcı'yı ziyaret etti.

2-8 Eylül 2024 tarihleri arasında İspanya'da düzenlenen Dünya U20 Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 60 kilogramda Türkiye'yi temsil eden Kayseri Şekerspor Kulübü sporcusu Servet Angi, mücadele ettiği kategoride gümüş madalyanın sahibi oldu. Şampiyonadan derece ile dönen Kayserili sporcu, Şekerspor Kulübü yöneticileri ve antrenörü ile birlikte Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı'yı makamında ziyaret etti.

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, sporcu ve antrenörünü tebrik ederek, başarılarının devamını diledi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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