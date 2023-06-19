Spartak Moskova forması giyen Hollandalı Quincy Promes kuzenini bıçakladığı için hapis cezasına çarptırıldı - Son Dakika
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Spartak Moskova forması giyen Hollandalı Quincy Promes kuzenini bıçakladığı için hapis cezasına çarptırıldı

19.06.2023 13:42

Hollandalı futbolcu Quincy Promes, kuzenini bıçakladığı gerekçesiyle ağır saldırı ve adam öldürmeye teşebbüs suçlarından 18 ay hapis cezasına çarptırıldı. Daha önce uyuşturucu kaçakçılığı ve suç örgütüne katılma suçları bulunan Promes, geçtiğimiz sezon Spartak Moskova'da oynadığı 27 maçta 20 gol ve 7 asistle takımının ligi üçüncü sırada bitirmesinde önemli rol oynamıştı.

Adam öldürmeye teşebbüs ve ağır saldırı suçlarından yargılanan dünyaca ünlü futbolcu Quincy Promes, kuzenini bıçakladığı gerekçesiyle hapis cezasına çarptırıldı.

18 AY HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Rusya ekibi Spartak Moskova'da top koşturan Hollandalı futbolcu Quincy Promes'e, kuzenini bıçakladığı için 18 ay hapis cezası verildi.

BAŞKA SUÇLARI DA VAR

Daha önce de uyuşturucu kaçakçılığı ve suç örgütüne katılma suçları bulunan 31 yaşındaki futbolcu, geride kalan sezonda oynadığı 27 karşılaşmada 20 gol, 7 asistle, Spartak Moskova'nın ligi üçüncü sırada bitirmesinde önemli rol oynamıştı.

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SON DAKİKA: Spartak Moskova forması giyen Hollandalı Quincy Promes kuzenini bıçakladığı için hapis cezasına çarptırıldı - Son Dakika
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