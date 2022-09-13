Voleybol: DHL Hazırlık Turnuvası - Son Dakika
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Voleybol: DHL Hazırlık Turnuvası

13.09.2022 20:54
Voleybol: DHL Hazırlık Turnuvası

Dünya Voleybol Şampiyonası'nın hazırlıklarını sürdüren A Milli Kadın Voleybol Takımı, DHL Hazırlık Turnuvası'ndaki ikinci maçında Sırbistan'ı 3-1 yendi.

Dünya Voleybol Şampiyonası'nın hazırlıklarını sürdüren A Milli Kadın Voleybol Takımı, DHL Hazırlık Turnuvası'ndaki ikinci maçında Sırbistan'ı 3-1 yendi.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İtalya'nın Napoli şehrinde düzenlenen organizasyonun ilk maçında İtalya'yı 3-1 yenen milliler, ikinci maçta karşılaştığı Sırbistan'ı da 25-22, 25-22, 23-25, 27-25'lik setlerle 3-1 mağlup etti.

Milli takım, DHL Hazırlık Turnuvası'ndaki üçüncü ve son maçında yarın TSİ 18.00'de Polonya ile karşılaşacak.

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Kaynak: AA

Sırbistan, voleybol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Voleybol: DHL Hazırlık Turnuvası - Son Dakika

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