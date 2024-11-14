Dünya yıldızı futbolcu Fenerbahçe ve Galatasaray'ı birbirine kırdıracak - Son Dakika
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Spor

Dünya yıldızı futbolcu Fenerbahçe ve Galatasaray'ı birbirine kırdıracak

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Juventus'tan ayrılmak isteyen Paul Pogba'nın menajeri tarafından Fenerbahçe ve Galatasaray'a önerildiği öğrenildi. Pogba'nın yeni kulübünden maddi beklentisi olmayıp, sahaya geri dönüp performansını sergilemek olduğu belirtildi.

14.11.2024 10:40
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Juventus'tan ayrılarak kariyerinde yeni bir sayfa açmak isteyen Paul Pogba hakkında yeni gelişmler yaşanmaya devem ediyor.

EZELİ RAKİPLERE ÖNERİLDİ

Menajeri aracılığıyla hem Fenerbahçe'ye hem de Galatasaray'a önerilen yıldız futbolcunun imza atacağı takımdan maddi bir beklentisi de yok. Fransız basınına göre, Pogba'nın yeni kulübünden beklentisi maddi değil; sahaya geri dönüp performansını sergilemek öncelikli hedefi.

MOURINHO HAKKINDA KONUŞMUŞTU

Pogba kısa süre önce verdiği bir röportajda, eski teknik direktörü Mourinho hakkında konuşmuş, onu ne kadar sevdiğini ifade etmişti. Pogba, "Manchester United'a onun için geldim. Aramızda bir çiftin inişli çıkışlı ilişkisi gibi bir bağ vardı; sürekli ayrılıp barışıyorduk. Onu tekrar görsem ona kocaman sarılırdım" diyerek Mourinho'ya duyduğu yakınlığı anlatmıştı. Mourinho'nun olumlu yaklaşması halinde Fenerbahçe yönetimi, bu transfer seçeneğini değerlendirebilir.

GALATASARAY HENÜZ GERİ DÖNMEDİ

Avrupa çapında birçok kulübe önerilen yıldız futbolcu, daha önce Galatasaray'a da teklif edilmişti. Ancak sarı-kırmızılı kulüpten henüz bir yanıt gelmiş değil.

Dünya yıldızı futbolcu Fenerbahçe ve Galatasaray\'ı birbirine kırdıracak

Galatasaray, Fenerbahçe, Paul Pogba, Juventus, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Dünya yıldızı futbolcu Fenerbahçe ve Galatasaray'ı birbirine kırdıracak - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Talat Yelbuz:
    8TAŞ ALSIN 28 3 Yanıtla
  • Mevlüt Arslan:
    Çöppp sakın gelmesin 2 nci balotelli 9 2 Yanıtla
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