Dünya yıldızı geliyor! Fenerbahçe\'den Galatasaray\'a tarihi transfer çalımı

Süper Lig devi Galatasaray'ın uzun süredir kaleci listesinin ilk sırada yer alan başarılı eldiven Ederson'un menajeri, sarı-kırmızılılara taleplerini iletti.

FENERBAHÇE'YE DE ÖNERİLDİ

Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre, aynı şartlarla Fenerbahçe'ye de oyuncunun aracılar üzerinden önerildiği öğrenildi. Manchester City, Ederson için 15 milyon euro bonservis istiyor. Ederson, yıllık 10 milyon euro maaş ve 3+1 yıllık kontrat talep ediyor.

TARAFTARLAR HEYECANLANDI

Galatasaray'ın ilk talepleri reddettiği belirtilirken, 31 yaşındaki eldivenin aracılar tarafından Fenerbahçe'ye önerildiği iddia edildi. Fenerbahçe'nin henüz Ederson'u transfer etmek için resmi bir girişimde bulunmadığı aktarılmasına rağmen olası bir hamle futbolseverleri şimdiden heyecanlandırdı.