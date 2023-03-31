Dünya yıldızı Ronaldo'nun gizli fantezisi ortaya çıktı! Sevgilisi Georgina ağzından kaçırdı - Son Dakika
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Dünya yıldızı Ronaldo'nun gizli fantezisi ortaya çıktı! Sevgilisi Georgina ağzından kaçırdı

31.03.2023 13:22

Cristiano Ronaldo'nun sevgilisi Georgina, hayatını konu alan "I am Georgina" adlı seride Portekizli yıldızın gizli bir fantezisi olduğu ortaya çıktı. Georgina, Ronaldo'nun Spa'da ilişkiye girmek istediğini ve bunu yaptıklarını ifade etti.

Dijital bir platformda yayınlanan "I am Georgina" serisinin ikinci sezonunda Ronaldo'nun sevgilisi Georgina, Portekizli yıldızın ilginç bir fantezisini dile getirdi.

"SPA'DA DEĞİL YATAKTA İLİŞKİYE GİREBİLİRDİN"

Yayın bir bölümünde Ronaldo ile arasında geçen bir diyaloğu anlatan Georgina, "Spa'da ıslanmasınlar diye kollarımı havaya kaldırdığım için çok rezil bir durumdaydım. Kollarımın böyle olmasından bıkmıştım resmen." ifadelerini kullandı. Bunun üzerine arkadaşları Georgina'nın neyi ima ettiğini anlayarak, "Spa'da değil de yatakta ilişkiye girebilirdin." dedi.

Cristiano Ronaldo'nun gizli fantezisini sevgilisi Georgina ağzından kaçırdı

"ORADA YAPTIK"

Utangaç bir şekilde, "Hayır, orada yaptık" diyen Georgina daha sonra ağzından çıkanların şokuyla sustu. Kız kardeşinin, "Spa'da ilişkiye mi girdiniz yani?" sorusu karşısında ise Georgina, gergin bir şekilde bekledi ve cevap vermedi. Ronaldo'nun Spa fantezisini açığa çıkaran Georgina, böylece Portekizli yıldızla ilişkiye girdikleri en ilginç yerlerden birini de ağzından kaçırmış oldu.

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Son Dakika Spor Dünya yıldızı Ronaldo'nun gizli fantezisi ortaya çıktı! Sevgilisi Georgina ağzından kaçırdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dünya yıldızı Ronaldo'nun gizli fantezisi ortaya çıktı! Sevgilisi Georgina ağzından kaçırdı - Son Dakika
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