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Dünya yıldızının akıllara durgunluk veren golü tüm Türkiye'nin dilinde - Son Dakika

Dünya yıldızının akıllara durgunluk veren golü tüm Türkiye'nin dilinde

26.12.2021 17:26
Dünya yıldızının akıllara durgunluk veren golü tüm Türkiye'nin dilinde

Adana Demirspor'un dünyaca ünlü yıldızı Mario Balotelli, attığı gol ile dikkat çekti. Orta sahada kendi başlattığı atağı tamamlayan İtalyan forvet, imza gollerinden birini Süper Lig'de de kaydetti.

Mario Balotelli, Süper Lig'e yavaş yavaş ısınıyor. Beşiktaş maçıyla çıkışı başlatan dünyaca ünlü forvet, takımının hücumdaki yönlendiricisi konumuna geldi.

Ne yaptın sen Balotelli! Balotelli'nin akıllara durgunluk veren golü tüm Türkiye'nin dilinde
Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.

SENARYOYU YAZIP OYNADI

Balotelli, 16. dakikada Gökhan İnler'in kaptığı topu orta sahadan Yunus Akgün'ün ayağına gönderdi. Kaleci İrfan Can'ın araya girdiği top tekrar Demirspor'da kaldı. Yunus Akgün müsait durumdayken vurmayıp, topu Balotelli'ye bıraktı. İtalyan yıldız yaklaşık 30 metreden düzgün bir vuruşla topu filelerle buluşturdu. Balotelli attığı gol sonrası duraksayıp adeta, "Bu benim işim" dercesine sevinç yaşadı.

Ne yaptın sen Balotelli! Dünya yıldızının akıllara durgunluk veren golü tüm Türkiye'nin dilinde
Ne yaptın sen Balotelli! Dünya yıldızının akıllara durgunluk veren golü tüm Türkiye'nin dilinde
Ne yaptın sen Balotelli! Dünya yıldızının akıllara durgunluk veren golü tüm Türkiye'nin dilinde
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Spor Toto Süper Lig, Mario Balotelli, Balotelli, İtalyan, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Dünya yıldızının akıllara durgunluk veren golü tüm Türkiye'nin dilinde - Son Dakika Spor


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