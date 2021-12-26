Dünya yıldızının akıllara durgunluk veren golü tüm Türkiye'nin dilinde

Mario Balotelli, Süper Lig'e yavaş yavaş ısınıyor. Beşiktaş maçıyla çıkışı başlatan dünyaca ünlü forvet, takımının hücumdaki yönlendiricisi konumuna geldi.
Balotelli, 16. dakikada Gökhan İnler'in kaptığı topu orta sahadan Yunus Akgün'ün ayağına gönderdi. Kaleci İrfan Can'ın araya girdiği top tekrar Demirspor'da kaldı. Yunus Akgün müsait durumdayken vurmayıp, topu Balotelli'ye bıraktı. İtalyan yıldız yaklaşık 30 metreden düzgün bir vuruşla topu filelerle buluşturdu. Balotelli attığı gol sonrası duraksayıp adeta, "Bu benim işim" dercesine sevinç yaşadı.
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