Dünya yıldızları Kuşadası Sevgi Plajı'nda maçlarına başladı

Dünyanın en büyük organizasyonlarından olan 'VW Beach Pro Tour' Kuşadası'nda başladı. Geçmiş yıllardaki tecrübesi ile Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin himayesinde ve Kuşadası Belediyesi öncülüğünde35 ülkeden yaklaşık 200 sporcunun katılımı ile gerçekleşecek karşılaşmalar renkli başladı.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF), Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Kuşadası Belediyesi iş birliğiyle Davutlar Sevgi Plajı'nda 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı plaj voleybolu ile başladı.

Sabahın erken saatlerinde başlayan maçlar oldukça çekişmeli ve bir o kadar da heyecanlı geçerken, polis ekipleri de bölgede güvenlik tedbiri aldı. Dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen sporcular ve kafileleri bir yandan maçları takip ederken diğer yandan da Kuşadası'nın eşsiz güzelliğinin keyfini yaşıyor. - AYDIN