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Dünyaca ünlü futbolcu ani bir kararla milli takımı bıraktı: Bir daha geri dönmeyeceğim, son kararım - Son Dakika

Dünyaca ünlü futbolcu ani bir kararla milli takımı bıraktı: Bir daha geri dönmeyeceğim, son kararım

08.02.2022 19:32

Chelsea'nin dünyaca ünlü yıldızı Hakim Ziyech, Fas Milli Takımı'nı ani bir kararla bıraktı. 28 yaşındaki futbolcu yaptığı açıklamada, "Milli takıma bir daha geri dönmeyeceğim. Bu benim son kararım." dedi.

Premier Lig devi Chelsea'nin yıldız futbolcusu Hakim Ziyech herkesi şaşırtan sürpriz bir karara imza attı.

"BU BENİM SON KARARIM"

Hakim Ziyech, Fas Milli Takımı'nı bıraktığını açıkladı. 28 yaşındaki futbolcu yaptığı açıklamada, "Milli takıma bir daha geri dönmeyeceğim. Bu benim son kararım. Benim için her şey çok net. Artık kulübüme odaklanacağım. Taraftarları anlıyorum, onlar için üzgünüm." ifadelerini kullandı.

MİLLİ FORMAYLA 17 GOL KAYDETTİ

Fas Milli Takımı'nda 40 maça çıkan Ziyech, 17 kez fileleri havalandırma başarısı gösterdi.

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Hakim Ziyech, Chelsea, Milli, Fas, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Dünyaca ünlü futbolcu ani bir kararla milli takımı bıraktı: Bir daha geri dönmeyeceğim, son kararım - Son Dakika Spor


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