Ünlü eski yıldız Ronaldo'dan ilginç cinsel ilişki açıklaması! Kupaya odaklanma şekli şaşkınlık yarattı - Son Dakika
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Ünlü eski yıldız Ronaldo'dan ilginç cinsel ilişki açıklaması! Kupaya odaklanma şekli şaşkınlık yarattı

03.12.2022 12:26

Ünlü futbolcu Brezilyalı Ronaldo'nun cinsel ilişki itirafı şaşkınlık yarattı. Ronaldo, 2002'de kazandıkları Dünya Kupası zaferinin öncesinde tam 40 gün boyunca cinsel ilişki diyeti yaptığını itiraf etti. Ronaldo bu diyetin kupayı kazanmalarında önemli rol oynadığını belirtti.

Brezilya tarihinin gelmiş geçmiş en iyi futbolcuları arasında gösterilen Ronaldo, 2022 Dünya Kupası'nda da Brezilya Milli Takımı'nı yalnız bırakmıyor. Roberto Carlos ile birlikte neredeyse tüm maçlarda tribündeki yerini alan Ronaldo, 2002 yılında kazandıkları Dünya Kupası'na ilişkin ilginç itiraflarda bulundu.

"40 GÜN BOYUNCA CİNSEL İLİŞKİ DİYETİ YAPTIM"

Ronaldo, 2002 yılında Brezilya'nın kazandığı Dünya Kupası öncesinde tam 40 gün boyunca cinsel ilişki diyeti yaptığını ve kupaya bu şekilde odaklandığını dile getirdi. Ronaldo süreç içerisinde zorlandığını belirtse de Dünya Kupası'nı kazanmanın cinsellikten daha önemli olduğunu vurguladı.

Dünyaca ünlü eski yıldız Ronaldo'nun cinsel ilişki itirafı akıllara durgunluk verdi

"CİNSEL ORGANINI KONTROL EDEMEYEN FUTBOLCU HAYVANDIR"

Ünlü yıldız o dönem menajerinin kendisine yönelik sözlerini de genç futbolculara aktardı. Ronaldo, "Menajerim bana sürekli cinsel organını kontrol edemeyen bir futbolcunun, futbolcu değil de ilkel bir hayvan olduğunu söylerdi. 2002 Dünya Kupası'nı müthiş bir zaferin yanı sıra cinsel açıdan zorlandığım bir dönem olarak da hatırlayacağım" diye konuştu.

Dünyaca ünlü eski yıldız Ronaldo'nun cinsel ilişki itirafı akıllara durgunluk verdi
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SON DAKİKA: Ünlü eski yıldız Ronaldo'dan ilginç cinsel ilişki açıklaması! Kupaya odaklanma şekli şaşkınlık yarattı - Son Dakika
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