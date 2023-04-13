Suudi Arabistan'ın gündeminde Ronaldo var! Söylediği söz, Garcia'nın işinden etti - Son Dakika
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Suudi Arabistan'ın gündeminde Ronaldo var! Söylediği söz, Garcia'nın işinden etti

13.04.2023 17:48

Dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo'nun sezon başında kadrosuna katıldığı Al Nassr, teknik direktör Rudi Garcia ile yollarını ayırdı. 59 yaşındaki Fransız çalıştırıcının futbolcular ile arasında uyum sorunu olduğu ve Ronaldo'nun Garcia'yı yönetime şikayet ettiği öne sürülmüştü.

Al-Nassr'da teknik direktör Rudi Garcia görevden alındı. Marca'da yer alan habere göre, Fransız teknik adamın, takımın sportif sorunları ve özellikle soyunma odasıyla olan kötü ilişkisi sebebiyle eleştirilerin odağı olduğu ifade edildi.

ALDIĞI SONUÇLAR SONU OLDU

Suudi Arabistan temsilcisinden yapılan açıklamada, alınan sonuçlar nedeniyle Garcia'nın sözleşmesinin feshedilmesi kararı alındığı aktarıldı. Fransız teknik adam, Temmuz 2022'den bu yana Al Nassr'da görev alıyordu. Al Nassr, ligde 23 maç sonunda topladığı 53 puanla, 56 puanlı lider Ittihad'ın arkasında 2. sırade yer alıyor.

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İLK ADAY MOURINHO

İspanyol basınından AS, geçtiğimiz günlerde Al Nassr'ın teknik direktörlük görevine Jose Mourinho'yu getirmek istediğini öne sürmüştü. Cristiano Ronaldo ve Mourinho'yu tekrar bir araya getirmek isteyen Arabistan temsilcisinin, Portekizli hocaya 2 yıl için 100 milyon euro önerdiği ifade edilmişti.

RONALDO, ŞİKAYET ETTİ Mİ?

Garcia ile tartışan Ronaldo'nun şikayeti üzerine teknik direktörün görevden alındığı iddiası bir anda akılları karıştırmıştı. Al-Nassr'dan resmi açıklama gelince bu iddiaların doğru olup olmadığı yeniden gündeme geldi.

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Son Dakika Spor Suudi Arabistan'ın gündeminde Ronaldo var! Söylediği söz, Garcia'nın işinden etti - Son Dakika


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