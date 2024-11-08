Dünyaca ünlü güreş organizasyonu Afrika'ya uyarlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Dünyaca ünlü güreş organizasyonu Afrika'ya uyarlandı

Geniş Video İzle

Dünya genelinde en büyük ve en tanınmış profesyonel güreş organizasyonlarından biri WWE, Afrika'ya uyarlanınca ilginç görüntüler ortaya çıktı.

08.11.2024 14:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

En büyük güreş organizasyonlarından biri olan World Wrestling Entertainment (WWE) dünya genelinde büyük bir izleyici kitlesine sahip.

Aynı organizasyon Afrika'ya uyarlanınca ortaya birbirinden ilginç görüntüler çıktı. Çamurla kaplanan zemine sahip ringde dövüşen sporcuların videosu kısa sürede viral oldu.

WWE NEDİR?

World Wrestling Entertainment (WWE), dünya genelinde en büyük ve en tanınmış profesyonel güreş organizasyonlarından biridir. WWE, sadece spor değil, aynı zamanda eğlence, dramatik unsurlar ve büyük bir hayran kitlesiyle karakterize edilen bir şov dünyasıdır.

WWE'nin kökenleri, 1952 yılına kadar uzanmaktadır. O dönemde, Vincent J. McMahon tarafından Capitol Wrestling Corporation (CWC) olarak kurulan şirket, zaman içinde çeşitli değişikliklere uğradı ve 1982'de World Wrestling Federation (WWF) adını aldı. Ancak, 2002 yılında dünya genelinde marka birleşmesiyle birlikte, WWF ismi WWE olarak değiştirildi.

WWE, birbirinden çeşitli güreşçilere sahip geniş bir kadroya sahiptir. Güreşçiler, karakterlerini ve sahne kişiliklerini öne çıkararak izleyicilere unutulmaz anlar yaşatırlar. John Cena, The Rock, Stone Cold Steve Austin ve The Undertaker gibi isimler, WWE tarihinde efsaneleşmiş güreşçiler arasında yer alır.

Dünyaca ünlü güreş organizasyonu Afrika\'ya uyarlandı

Kültür, Afrika, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Dünyaca ünlü güreş organizasyonu Afrika'ya uyarlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:06 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump’tan ilk isteği Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'tan ilk isteği
14:58 Salim Güran’ın eskortlarla mesajlaşması eşi Melek Güran’a soruldu Salim Güran'ın eskortlarla mesajlaşması eşi Melek Güran'a soruldu
14:09 Diyanet, Narin’in köyündeki imamı açığa aldı Diyanet, Narin'in köyündeki imamı açığa aldı
12:01 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan kayyum atanan belediyelerle ilgili ilk yorum: Makamı suistimal eden bedelini öder Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kayyum atanan belediyelerle ilgili ilk yorum: Makamı suistimal eden bedelini öder
07:37 Narin Güran davasında ikinci duruşma Narin Güran davasında ikinci duruşma
21:07 Herkes Yunus Akgün’ün Tottenham’a attığı golü konuşuyor Herkes Yunus Akgün'ün Tottenham'a attığı golü konuşuyor
21:03 Baba Arif Güran: Benim evimi net gören kameraya bakılsın, Nevzat Bahtiyar suçsuz da olabilir Baba Arif Güran: Benim evimi net gören kameraya bakılsın, Nevzat Bahtiyar suçsuz da olabilir
20:59 ’Özgür Filistin’ pankartı Fransa’da kriz yarattı 'Özgür Filistin' pankartı Fransa'da kriz yarattı
20:49 Acun Ilıcalı, canlı yayında Galatasaray’a meydan okudu Acun Ilıcalı, canlı yayında Galatasaray'a meydan okudu
20:40 Kamuoyunda, ’’9. Yargı Paketi’ olarak bilinen, ’’Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’’ TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi. Kamuoyunda, ''9. Yargı Paketi' olarak bilinen, ''Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'' TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.
20:19 Salim Güran mahkemede öfkeden deliye döndü: Sen neyin peşindesin Salim Güran mahkemede öfkeden deliye döndü: Sen neyin peşindesin
20:18 Evlenen kadınlar kendi soyadlarını kullanabilecek Evlenen kadınlar kendi soyadlarını kullanabilecek
19:47 “Bitirmiyor muyuz“ sorusuna mahkeme başkanından olay yanıt: Allah ne verdiyse gidiyoruz "Bitirmiyor muyuz?" sorusuna mahkeme başkanından olay yanıt: Allah ne verdiyse gidiyoruz
19:45 Biden’dan Seçim Sonrası Mesaj Biden'dan Seçim Sonrası Mesaj
19:45 Çanakkale’de suya yüzde 50 zam Çanakkale'de suya yüzde 50 zam
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2024 15:30:38. #1.11#
SON DAKİKA: Dünyaca ünlü güreş organizasyonu Afrika'ya uyarlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.