Dünyaca ünlü isim yolda karşılaştığı hayranının evine gidip FIFA oynadı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Dünyaca ünlü isim yolda karşılaştığı hayranının evine gidip FIFA oynadı

Haberin Videosunu İzleyin
Dünyaca ünlü isim yolda karşılaştığı hayranının evine gidip FIFA oynadı
11.02.2026 17:59  Güncelleme: 18:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Dünyaca ünlü isim yolda karşılaştığı hayranının evine gidip FIFA oynadı
Haber Videosu

Ne zaman çekildiği bilinmeyen görüntülerde Fenerbahçe'nin yeni yıldızı dünyaca ünlü futbolcu N'Golo Kante'nin bir hayranının evine gidip FIFA oynadığı görüldü; mütevazı tavrı takdir topladı.

Fransız yıldız N'Golo Kanté ile ilgili sosyal medyada yayılan bir görüntü gündem oldu. Görüntülerin ne zaman çekildiği bilinmezken, Kante'nin mütevazı tavrı dikkat çekti.

EVE GİDİP FIFA OYNADILAR

Paylaşılan görüntülere göre Kanté, Paris'te karşılaştığı bir hayranının davetini geri çevirmedi. Yıldız futbolcu, hayranının evine giderek birlikte FIFA oynadı. O anlar kısa sürede sosyal medyada yayıldı.

"EN MÜTEVAZI İSİM" YORUMLARI

Görüntülerin ardından sosyal medyada Kanté için "Dünya üzerindeki en masum, en mütevazı insan" şeklinde yorumlar yapıldı. Fransız futbolcu, saha dışındaki davranışlarıyla da övgü topladı.

Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Dünyaca ünlü isim yolda karşılaştığı hayranının evine gidip FIFA oynadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • PeterPan NeverLand PeterPan NeverLand:
    Bu adama playstation da bile gol atmaya kıyamaz insan 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Görele Belediye Başkanı Dede tutuklandı Görele Belediye Başkanı Dede tutuklandı
ABD bu gizemi konuşuyor: Ünlü sunucunun annesinin kaçırılma görüntüleri ortaya çıktı ABD bu gizemi konuşuyor: Ünlü sunucunun annesinin kaçırılma görüntüleri ortaya çıktı
Trump tartışması kanlı bitti, baba kızını katletti Trump tartışması kanlı bitti, baba kızını katletti
Herkes onu arıyordu Cansız bedeni bulundu Herkes onu arıyordu! Cansız bedeni bulundu
Mezarlıkta gören jandarmayı aradı, gerçek adliyede ortaya çıktı Mezarlıkta gören jandarmayı aradı, gerçek adliyede ortaya çıktı
Genç kadını sokak ortasında defalarca yumrukladı Genç kadını sokak ortasında defalarca yumrukladı

19:12
Ferdi Kadıoğlu en büyük hayalini duyurdu
Ferdi Kadıoğlu en büyük hayalini duyurdu
18:57
Miçotakis Ankara’da Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yunanistan’la Ege ve Akdeniz’deki sorunlarımız çözümsüz değil
Miçotakis Ankara'da! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yunanistan'la Ege ve Akdeniz'deki sorunlarımız çözümsüz değil
18:21
MHP lideri Bahçeli: Yeni bakanlarımızın sonuna kadar arkasında ve yanındayız
MHP lideri Bahçeli: Yeni bakanlarımızın sonuna kadar arkasında ve yanındayız
17:25
BMW, yangın riski nedeniyle dünya çapında yüz binlerce aracı geri çağıracak
BMW, yangın riski nedeniyle dünya çapında yüz binlerce aracı geri çağıracak
16:38
Akın Gürlek, AK Partili vekillerin etten duvar ördüğü kürsüde böyle yemin etti
Akın Gürlek, AK Partili vekillerin etten duvar ördüğü kürsüde böyle yemin etti
16:27
Meclis’te CHP’li vekiller kürsüyü işgal etti, yumruklu kavga çıktı
Meclis'te CHP'li vekiller kürsüyü işgal etti, yumruklu kavga çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2026 19:42:17. #7.11#
SON DAKİKA: Dünyaca ünlü isim yolda karşılaştığı hayranının evine gidip FIFA oynadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.