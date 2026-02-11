Dünyaca ünlü isim yolda karşılaştığı hayranının evine gidip FIFA oynadı

Fransız yıldız N'Golo Kanté ile ilgili sosyal medyada yayılan bir görüntü gündem oldu. Görüntülerin ne zaman çekildiği bilinmezken, Kante'nin mütevazı tavrı dikkat çekti.
Paylaşılan görüntülere göre Kanté, Paris'te karşılaştığı bir hayranının davetini geri çevirmedi. Yıldız futbolcu, hayranının evine giderek birlikte FIFA oynadı. O anlar kısa sürede sosyal medyada yayıldı.
Görüntülerin ardından sosyal medyada Kanté için "Dünya üzerindeki en masum, en mütevazı insan" şeklinde yorumlar yapıldı. Fransız futbolcu, saha dışındaki davranışlarıyla da övgü topladı.
