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Dünyaca ünlü stoper Sakho, yapılan benzetmeyle çılgına döndü! Hocasını yerden yere vurdu - Son Dakika

Dünyaca ünlü stoper Sakho, yapılan benzetmeyle çılgına döndü! Hocasını yerden yere vurdu

Son Güncelleme: 26.10.2023 12:28

Montpellier'in dünyaca ünlü savunmacısı Mamadou Sakho, teknik direktörü Michel Der Zakarian'a kendisine ''Ağlayan bebek'' dediği için tekme tokat saldırdı. Zakarian'ı yakasından tutup yere vuran Sakho'yu arkadaşları güçlükle yatıştırdı.

Ligue 1 ekibi Montpellier'de stoper Mamadou Sakho ile teknik direktör Michel Der Zakarian arasındaki kavga gündeme bomba gibi düştü.

ANTRENMANI TERK ETTİ

Fransız basınından L'Equipe'te yer alan habere göre; antrenman sırasında kendisine yapılan müdahale sonrası oyunu durdurmayan hocasına sinirlenen Sakho, soyunma odasına gitti. Bunun üzerine teknik direktör Michel Der Zakarian, Sakho'yu sert bir üslupla geri çağırdı.

ZAKARIAN'I YERDEN YERE VURDU

Gelmeyi reddeden Sakho ile Zakarian arasında küfürleşmeler yaşandı. Bunun üzerine Zakarian, Sakho'yu "Ağlayan bebek" diyerek tahrik etti. Bu söze çok sinirlenen dünyaca ünlü stoper, hocasına tekme tokat saldırdı. Zakarian'ı yakasından tutup yere fırlatan Sakho'yu arkadaşları güçlükle yatıştırdı.

Dünyaca ünlü stoper Sakho, yaptığı benzetme sonrası çılgına dönüp hocasını yerden yere vurdu
Dünyaca ünlü stoper Sakho, yaptığı benzetme sonrası çılgına dönüp hocasını yerden yere vurdu

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Son Dakika Spor Dünyaca ünlü stoper Sakho, yapılan benzetmeyle çılgına döndü! Hocasını yerden yere vurdu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dünyaca ünlü stoper Sakho, yapılan benzetmeyle çılgına döndü! Hocasını yerden yere vurdu - Son Dakika
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