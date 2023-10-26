Dünyaca ünlü stoper Sakho, yapılan benzetmeyle çılgına döndü! Hocasını yerden yere vurdu

Ligue 1 ekibi Montpellier'de stoper Mamadou Sakho ile teknik direktör Michel Der Zakarian arasındaki kavga gündeme bomba gibi düştü.

ANTRENMANI TERK ETTİ

Fransız basınından L'Equipe'te yer alan habere göre; antrenman sırasında kendisine yapılan müdahale sonrası oyunu durdurmayan hocasına sinirlenen Sakho, soyunma odasına gitti. Bunun üzerine teknik direktör Michel Der Zakarian, Sakho'yu sert bir üslupla geri çağırdı.

ZAKARIAN'I YERDEN YERE VURDU

Gelmeyi reddeden Sakho ile Zakarian arasında küfürleşmeler yaşandı. Bunun üzerine Zakarian, Sakho'yu "Ağlayan bebek" diyerek tahrik etti. Bu söze çok sinirlenen dünyaca ünlü stoper, hocasına tekme tokat saldırdı. Zakarian'ı yakasından tutup yere fırlatan Sakho'yu arkadaşları güçlükle yatıştırdı.