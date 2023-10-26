Ligue 1 ekibi Montpellier'de stoper Mamadou Sakho ile teknik direktör Michel Der Zakarian arasındaki kavga gündeme bomba gibi düştü.
Fransız basınından L'Equipe'te yer alan habere göre; antrenman sırasında kendisine yapılan müdahale sonrası oyunu durdurmayan hocasına sinirlenen Sakho, soyunma odasına gitti. Bunun üzerine teknik direktör Michel Der Zakarian, Sakho'yu sert bir üslupla geri çağırdı.
Gelmeyi reddeden Sakho ile Zakarian arasında küfürleşmeler yaşandı. Bunun üzerine Zakarian, Sakho'yu "Ağlayan bebek" diyerek tahrik etti. Bu söze çok sinirlenen dünyaca ünlü stoper, hocasına tekme tokat saldırdı. Zakarian'ı yakasından tutup yere fırlatan Sakho'yu arkadaşları güçlükle yatıştırdı.
Son Dakika › Spor › Dünyaca ünlü stoper Sakho, yapılan benzetmeyle çılgına döndü! Hocasını yerden yere vurdu - Son Dakika