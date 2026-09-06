Dünyaca ünlü yıldız Cem Yılmaz'ın komedi gösterisi İstanbul'da sahnelendi
Cem Yılmaz'ın merakla beklenen komedi gösterisi, İstanbul'da seyircisiyle buluştu. Sanatçının esprileri ve performansı izleyenlerden tam not aldı.
İngiliz futbolcu Jamie Vardy, 39 yaşında İngiltere Championship ekibi Burnley'ye transfer oldu.
Kulüpten yapılan açıklamada, tecrübeli futbolcuyla sezon sonuna kadar anlaşma sağlandığı belirtildi.
Geçen sezonu İtalya'nın Cremonese takımında geçiren Vardy, 13 sezon boyunca formasını giydiği Leicester City ile birer İngiltere Premier Lig, İngiltere Süper Kupası ve Federasyon Kupası (FA Cup) kazanmıştı.
Kaynak: AA
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