Dünya Kadınlar Motokros Şampiyonası'nda şampiyon Hollandalı Nancy Van de Ven - Son Dakika
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Dünya Kadınlar Motokros Şampiyonası'nda şampiyon Hollandalı Nancy Van de Ven

04.09.2022 17:23
Dünya Kadınlar Motokros Şampiyonası'nda şampiyon Hollandalı Nancy Van de Ven

Dünyanın en iyi motokrosçularının yarıştığı MXGP'nin Afyonkarahisar'daki finalinde sezonun Dünya Kadınlar Motokros şampiyonu (MXW) belli oldu.

Dünyanın en iyi motokrosçularının yarıştığı MXGP'nin Afyonkarahisar'daki finalinde sezonun Dünya Kadınlar Motokros şampiyonu (MXW) belli oldu. Hollandalı Nancy Van de Ven şampiyon olurken, Hollandalı Lynn Valk ikinci ve Alman Larissa Papenmeier üçüncülüğü aldı.

MXGP'nin Afyonkarahisar'daki finalinde sezonun Dünya Kadınlar Motokros şampiyonluğu Hollandalı Nancy Van de Ven elde etti. MXW Türkiye etabını Kawasaki'den Yeni Zelandalı Courtney Duncan kazanırken, Yamaha'dan Alman Larissa Papenmeier ikinci, KTM'den Danimarkalı Sara Andersen üçüncü oldu. MXWomen'da Türkiye adına yarışan Irmak Yıldırım ise 25'inci olarak yarışı tamamladı.

Jose Butron Avrupa şampiyonu

EMXOpen Avrupa Motokros Şampiyonası'nın final yarışının ilk ayağını lider bitiren KTM takımından İspanyol Jose Butron, şampiyonluğunu ilan etti. KTM'den Slovak Tomas Kohut ve Simon Jost podyumu garantiledi, ancak son sıralama ikinci yarışa kaldı.

Emxopen'da Türkiye'den 12 yarışçı

EMXOpen TÜRKİYE'nin ilk yarışında Mustafa Çetin 9'uncu, Batuhan Demiryol 11'inci, Şakir Şenkalaycı 12'nci, Eray Esentürk 13'üncü, Ömer Uçum 14'üncü, Emircan Şenkalaycı 16'ncı, Burak Arlı 17'nci, Murat Başterzi 18'inci, Volkan Özgür 19'uncu, Mevlüt Kolay 20'nci, Tuğrul Dursunkaya 21'inci ve Yiğit Ali Selek 22'nci olarak tamamladı. Yarışın ikinci ayağı yarın yapılacak. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Dünya Kadınlar Motokros Şampiyonası'nda şampiyon Hollandalı Nancy Van de Ven - Son Dakika

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