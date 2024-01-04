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Dünyanın en zorlu yarışı Dakar Rallisi yarın başlıyor - Son Dakika
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Dünyanın en zorlu yarışı Dakar Rallisi yarın başlıyor

Dakar Rallisi, 46. kez düzenleniyor ve Suudi Arabistan'da gerçekleşecek. Ralli, 7 bin 891 kilometrelik toplam mesafesiyle sürücüler için büyük bir zorluk olacak. Yarışta 12 etap bulunuyor ve Fransız Stephane Peterhansel en fazla kazanan pilot unvanını elinde bulunduruyor.

Dünyanın en zorlu yarışı Dakar Rallisi yarın başlıyor
04.01.2024 - 11:34,  Güncelleme: 12:13
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Dünyanın en zorlu ve tehlikeli yarışı kabul edilen Dakar Rallisi, yarın başlayacak.

Kazanmak kadar tamamlamanın dahi zor olduğu ralliye üst üste 5. kez Suudi Arabistan ev sahipliği yapacak.

Bu yıl 46. kez düzenlenen ralli, Al Ula'daki ilk etapla başlayacak ve 19 Ocak'ta Yanbu'daki 12. etapla sona erecek.

Toplam mesafe

Etaplar arası bağlantılarla toplam mesafesi 7 bin 891 kilometreye ulaşan 2024 Dakar Rallisi'nde sürücüler, yarışma sırasında 4 bin 727 kilometre yol kat ederek şampiyonluk için mücadele edecek.

Sürücüler, Arap Yarımadası'nın kıyılarından kum tepelerine, dağlarından Rubülhali Çölü'ne dek birbirinden zorlu bölgeleri ziyaret edecek.

İki günlük maraton etap eklendi

Bu sene yeni bir konsept uygulanacak Dakar Rallisi'ne iki günlük maraton etap eklendi.

Sürücülerin, iki gün sürecek 6. etapta geceyi geçirmek için saat 16.00'ya kadar 8 kamp alanından birine ulaşması gerekecek.

Bu süreçte çok az malzeme ve erzakla yetinecek sürücüler, ertesi gün 07.00'de tekrar yola koyularak 626 kilometrelik etabı tamamlayacak.

Rekor Peterhansel'de

Fransız Stephane Peterhansel, Dakar Rallisi'ni en fazla kazanan pilot unvanını elinde bulunduruyor.

Peterhansel, otomobilde 8, motosiklette 6 olmak üzere 14 kez Dakar Rallisi'nde şampiyonluğa ulaştı.

Geçen yıl ralliyi otomobil kategorisinde Katarlı Nasser Al-Attiyah, motosiklet kategorisinde Arjantinli Kevin Benavides kazandı. Al-Attiyah beşinci, Benavides ise ikinci kez organizasyonda şampiyon oldu.

Dünya Ralli Şampiyonası'nda 9 kez mutlu sona ulaşan Fransız Sebastien Loeb, 2016'dan bu yana katıldığı Dakar Rallisi'nde bir kez daha şampiyonluk mücadelesi verecek.

Otomobilde İspanyol Carlos Sainz, motosiklette Avustralyalı Toby Price ve Büyük Britanyalı Sam Sunderland gibi eski şampiyonlar da rallide yer alacak.

32 sürücü hayatını kaybetti

1979'dan bu yana düzenlenen yarışlarda bugüne kadar 32 sürücü çeşitli kazalarda hayatını kaybetti.

Otomobil, motosiklet ve kamyondan sonra 2009'dan itibaren ATV, 2017'den beri UTV gibi sınıfların eklendiği, 8 farklı kategoride düzenlenen yarışta, şu ana kadar sporcular dışında 50'ye yakın kişi de hayata gözlerini yumdu.

Her ölüm, yetkililerce kayıt altına alınmadığı için kesin sayı bilinmiyor. Ölen kişiler arasında gazeteciler, organizasyon çalışanları ve izleyiciler de bulunuyor.

Uzun yıllar Afrika kıtasında yapılan, 2009'da terör tehdidi nedeniyle Güney Amerika'ya taşınan, 2020'den beri Suudi Arabistan'da gerçekleştirilen Dakar Rallisi'nin kurucusu Thierry Sabine de 1986'daki yarış sırasında can verdi.

Etaplar

2024 Dakar Rallisi'nde 12 etap şu şekilde:

EtapTarihBaşlangıçBitişMesafe (km)
1A5 OcakAl UlaAl Ula28
16 OcakAl UlaAl Henakiyah414
27 OcakAl HenakiyahAl Duwadimi463
38 OcakAl DuwadimiAl Salamiya438
49 OcakAl SalamiyaAl-Hofuf299
510 OcakAl-HofufShubaytah118
611-12 OcakShubaytahShubaytah626
Dinlenme13 Ocak---
714 OcakRiyadAl Duwadimi483
815 OcakAl DuwadimiHail458
916 OcakHailAl Ula417
1017 OcakAl UlaAl Ula371
1118 OcakAl UlaYanbu480
1219 OcakYanbuYanbu175

Kaynak: AA
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Son Dakika Spor Dünyanın en zorlu yarışı Dakar Rallisi yarın başlıyor - Son Dakika


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