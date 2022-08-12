Mike Tyson, 500 milyon dolarlık servetinin hepsini kadınlara harcadı

Özel hayatıyla gündemden düşmeyen efsane boksör Mike Tyson, geçtiğimiz günlerde katıldığı podcast programında çarpıcı bir itirafta bulundu.

"BÜTÜN PARAYI KADINLARA HARCAMAM 15-16 YIL KADAR SÜRDÜ"

Sözcü'de yer alan habere göre, "Boksör olarak kazandığım 500 milyon doların son kısmı rehabilitasyonuma harcandı. Hiçbir şeyim kalmadı, her şey gitti. Bütün parayı kadınlara harcamam 15-16 yıl kadar sürdü. Çok fazla param var gibi geldi ama bitti." ifadelerini kullanan Mike Tyson, çocuklarına miras para bırakamayacağını da açıkladı.

"İYİ BİRİ OLMAYI PARAYLA ÖĞRENEMEZLER"

'Demir Mike' lakaplı efsane boksör, "Çocuklarıma bırakabildiğim şey çok çalışmak ve çok dua etmeyi öğretmek. Para onlara yardım etmez. Onlara zarar verirdi çünkü iyi biri olmayı parayla öğrenemezler. Sıkıntıların üstesinden gelmek ve çalışkan olmak için kendi başlarının çaresine bakacaklar" dedi.