Dünyanın konuştuğu kare! Efsane hocanın torunu, Arda Güler formasıyla

Sakatlık sonrası sahalara dönüş için gün sayan Arda Güler, bu kez formasıyla gündemde. Genç yıldızın teknik direktörü Carlo Ancelotti'nin torunu, Arda'nın formasıyla görüntülendi.
Sosyal medyada dolaşıma giren fotoğrafa dünyanın birçok yerinden binlerce futbolsever yorum yaptı. Taraftarlar, Arda Güler'in sahalara dönmesi için sabırsızlandığını belirtirken, bir efsane olacağına inandıklarını ifade ettiler.
Arda Güler, Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olduktan sonra antrenmanlarda gösterdiği performansla kısa sürede göze girdi. Daha sonra sakatlık yaşayan genç yıldız, ameliyat edildi. İyileşme sürecinde sona gelen Arda'nın beklenenden daha kısa süre içinde sahalara dönmesi hedefleniyor.
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