Dünyanın konuştuğu olay! İranlı futbolcu idamla yargılanacak

26 yaşındaki futbolcu Amir Reza Nasr Azadani, idam edilme tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. NTV Spor'daki habere göre; Oyuncunun İran kanunlarına göre; "şirk koştuğu" nedeniyle idamla yargılanacağı belirtiliyor.

MAHSA'NIN ÖLÜMÜNDEN SONRA PROTESTOLAR BAŞLADI

İran, başörtüsü takmayla ilgili kurallara uymadığı iddiasıyla polis tarafından gözaltına alınan 22 yaşındaki Mahsa Amini'nin ölümünden bu yana ülke çapında protestolarla karşı karşıya kaldı. Oyuncu hakkındaki suçlamaların ana nedeni; İran'da yaşanan protestolardan kaynaklı olarak kadın hakları üzerine mücadele veriyor olması ve kampanya yürütüyor olması olarak görüldü.

İRANLI FUTBOLCULARDAN PROTESTO

Devam eden 2022 FIFA Dünya Kupası sırasında İran milli takımı oyuncuları da milli marşı söylemeyerek rejimi protesto etti.

ALBAYI ÖLDÜRDÜ İDDİASI

Diğer taraftan İran yerel basınında yer alan haberlerde ise; futbolcunun bir albayı ve Besic olarak bilinen gönüllü milis teşkilatının iki üyesini öldürmesi nedeniyle tutuklandığı iddia ediliyor.