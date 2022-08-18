Durgunsu Kano Milli Takımı, eylül ayındaki yarışlara Köyceğiz'de hazırlanıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Durgunsu Kano Milli Takımı, eylül ayındaki yarışlara Köyceğiz'de hazırlanıyor

18.08.2022 11:52
Durgunsu Kano Milli Takımı, eylül ayındaki yarışlara Köyceğiz'de hazırlanıyor

Durgunsu Kano Milli Takımı, eylül ayındaki uluslararası yarışlara Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde hazırlanıyor.

Durgunsu Kano Milli Takımı, eylül ayındaki uluslararası yarışlara Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde hazırlanıyor.

İlçeye gelen milli takım takım sporcuları, 1-4 Eylül'de Macaristan'da yapılacak Gençler 23 Yaş Altı Dünya Şampiyonası ile 8-11 Eylül'de Slovakya'da düzenlenecek "Durgunsu Kano Uluslararası Olimpik Umutlar" yarışı hazırlık çalışmalarına başladı.

Kampa katılan 19 sporcu, Durgunsu Kano Milli Takımı Başantrenörü Andrey Shantarovich, antrenörler Yağmur Özcan ve Ufuk Özcan yönetiminde günde çift antrenmanla organizasyonlara hazırlanıyor.

Köyceğiz Gölü ve Namnam Çayı'nda oluşturulan parkurda sporcular K1 ve C1 kategorilerinde 500 metre ve 1000 metre mesafelerde kürek çekiyor.

Durgunsu Kano Milli Takımı Başantrenörü Andrey Shantarovich, Köyceğiz'de güzel bir kamp ortamı geçirdiklerini söyledi.

Shantarovich, 23 Yaş Altı ve Olimpik Umutlar olarak iki grup halinde çalışmalara devam ettiklerini, Slovakya ve Macaristan'da yapılacak müsabakalarda iyi sonuçlar almayı hedeflediklerini kaydetti.

Kano Milli Takımı Antrenörü Ufuk Özcan ise 23 Yaş Altı ve Gençler Dünya Şampiyonası grubu ile 15 yaş altı ve 17 yaş altı Olimpik Umutlar (olympic hopes) olmak üzere 19 kişilik sporcu grubuyla kamp yaptıklarını anlattı.

Milli sporcu Dilan Yılmazer ise, dünya şampiyonasına hazırlandığını, yarışta iyi bir derece almak için mücadele edeceğini vurguladı.

Köyceğiz'de 15 günlük kampın ardından Dünya Şampiyonası için Macaristan'a gideceklerini belirten milli kanocu İdris Şentürk, "Dünya Şampiyonası'nda milli takım olarak hedefimiz K1 ve K2'lerde ülkemizi en iyi şekilde temsil edip A finale çıkmak." ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500
Köyceğiz'de orman yangın ekip binası yapılıyor Köyceğiz'de orman yangın ekip binası yapılıyor
Kaynak: AA

Köyceğiz, Muğla, Eylül, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Durgunsu Kano Milli Takımı, eylül ayındaki yarışlara Köyceğiz'de hazırlanıyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
18:19 Anlaşma imzalandı! Ukrayna'da tahrip olan altyapının tekrar inşası Türkiye'ye emanet
18:01 Göztepe'nin devir işlemlerinde sona gelindi! Türk futbolundaki ilk yabancı yatırımcı Rasmus Ankersen olacak
17:51 2 yaşındaki çocuğun "ayaklar" kelimesi hayat kurtardı! Alzheimer hastası kadın günler sonra bulundu
17:17 TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin basın toplantısında yaptığı hareket siyah-beyazlı taraftarları sinirlendirdi
17:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenski ve Guterres görüşmesi sona erdi!
16:39 Galatasaray dünyaca ünlü golcüyü transfer ediyor! Mauro Icardi'nin menajeri ve aynı zamanda eşi olan Wanda Nara, İstanbul'a geldi
16:30 Kız meselesinden araları bozuk olan iki arkadaşın tartışması kanlı bitti
16:22 30'a yakın üründe indirimli satış başlamıştı! Tarım Kredi marketlerinde tarihi geçmiş ürünler bulundu
16:16 CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan başörtüsü konusunda özeleştiri: Bizim karnemiz kırık
16:14 Avrupa Ligi play-off turunda Fenerbahçe'nin Austria Wien'e konuk olacağı mücadelenin yayınlanacağı kanal belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.08.2022 18:44:59. #1.12#
SON DAKİKA: Durgunsu Kano Milli Takımı, eylül ayındaki yarışlara Köyceğiz'de hazırlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement