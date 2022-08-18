Durgunsu Kano Milli Takımı, eylül ayındaki yarışlara Köyceğiz'de hazırlanıyor

Durgunsu Kano Milli Takımı, eylül ayındaki uluslararası yarışlara Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde hazırlanıyor.

İlçeye gelen milli takım takım sporcuları, 1-4 Eylül'de Macaristan'da yapılacak Gençler 23 Yaş Altı Dünya Şampiyonası ile 8-11 Eylül'de Slovakya'da düzenlenecek "Durgunsu Kano Uluslararası Olimpik Umutlar" yarışı hazırlık çalışmalarına başladı.

Kampa katılan 19 sporcu, Durgunsu Kano Milli Takımı Başantrenörü Andrey Shantarovich, antrenörler Yağmur Özcan ve Ufuk Özcan yönetiminde günde çift antrenmanla organizasyonlara hazırlanıyor.

Köyceğiz Gölü ve Namnam Çayı'nda oluşturulan parkurda sporcular K1 ve C1 kategorilerinde 500 metre ve 1000 metre mesafelerde kürek çekiyor.

Durgunsu Kano Milli Takımı Başantrenörü Andrey Shantarovich, Köyceğiz'de güzel bir kamp ortamı geçirdiklerini söyledi.

Shantarovich, 23 Yaş Altı ve Olimpik Umutlar olarak iki grup halinde çalışmalara devam ettiklerini, Slovakya ve Macaristan'da yapılacak müsabakalarda iyi sonuçlar almayı hedeflediklerini kaydetti.

Kano Milli Takımı Antrenörü Ufuk Özcan ise 23 Yaş Altı ve Gençler Dünya Şampiyonası grubu ile 15 yaş altı ve 17 yaş altı Olimpik Umutlar (olympic hopes) olmak üzere 19 kişilik sporcu grubuyla kamp yaptıklarını anlattı.

Milli sporcu Dilan Yılmazer ise, dünya şampiyonasına hazırlandığını, yarışta iyi bir derece almak için mücadele edeceğini vurguladı.

Köyceğiz'de 15 günlük kampın ardından Dünya Şampiyonası için Macaristan'a gideceklerini belirten milli kanocu İdris Şentürk, "Dünya Şampiyonası'nda milli takım olarak hedefimiz K1 ve K2'lerde ülkemizi en iyi şekilde temsil edip A finale çıkmak." ifadelerini kullandı.