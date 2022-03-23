Durgunsu Kano Milli Takımı, Shantarovich'e emanet - Son Dakika

Türkiye Kano Federasyonu, Durgunsu Kano Milli Takımı'nın antrenörlüğü için Belaruslu Andrey Shantarovich ile anlaştı.
Federasyon başkanı Alper Cavit Kabakçı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Shantarovich ile 3 yıllığına anlaşma sağladıklarını söyledi.
Belarus Kayak ve Kano Milli Takımlarının danışmanlığını yapan Shantarovich, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Kazakistan'ın başantrenörlük görevini üstlendi.
Kaynak: AA
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