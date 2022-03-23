Durgunsu Kano Milli Takımı, Shantarovich'e emanet - Son Dakika
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Durgunsu Kano Milli Takımı, Shantarovich'e emanet

23.03.2022 15:18
Durgunsu Kano Milli Takımı, Shantarovich'e emanet

Türkiye Kano Federasyonu, Durgunsu Kano Milli Takımı'nın antrenörlüğü için Belaruslu Andrey Shantarovich ile anlaştı.

Türkiye Kano Federasyonu, Durgunsu Kano Milli Takımı'nın antrenörlüğü için Belaruslu Andrey Shantarovich ile anlaştı.

Federasyon başkanı Alper Cavit Kabakçı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Shantarovich ile 3 yıllığına anlaşma sağladıklarını söyledi.

Belarus Kayak ve Kano Milli Takımlarının danışmanlığını yapan Shantarovich, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Kazakistan'ın başantrenörlük görevini üstlendi.

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Türkiye Kano Federasyonu, Milli, Kano, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Durgunsu Kano Milli Takımı, Shantarovich'e emanet - Son Dakika


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