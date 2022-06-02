Dursun Özbek: "Galatasaray için önemli olan şeyleri egomuzun önüne çıkarmak zorundayız" - Son Dakika
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Dursun Özbek: "Galatasaray için önemli olan şeyleri egomuzun önüne çıkarmak zorundayız"

02.06.2022 23:43

- Dursun Özbek: "Galatasaray için önemli olan şeyleri egomuzun önüne çıkarmak zorundayız" Galatasaray Kulübü başkan adayı Dursun Özbek, "Galatasaray için önemli olan şeyleri egomuzun önüne çıkarmak zorundayız" dedi.

- Dursun Özbek: "Galatasaray için önemli olan şeyleri egomuzun önüne çıkarmak zorundayız"

ANKARA - Galatasaray Kulübü başkan adayı Dursun Özbek, "Galatasaray için önemli olan şeyleri egomuzun önüne çıkarmak zorundayız" dedi.

Galatasaray başkan adayı Dursun Özbek, Galatasaray Spor Kulübü'nde gerçekleşecek olağanüstü seçimli genel kurul öncesi, başkan adaylarını bir araya getiren Ankara Galatasaraylı Yönetici ve İşadamları Derneği'nin gerçekleştirdiği toplantının konuğu oldu. Ankara Sanayi Odası Meclis Salonu'nda düzenlenen toplantıda Galatasaraylılara seslenen Özbek, "Sadece Galatasaray değil, Türk sporu çok zorlu bir süreçten geçmektedir. Son 2 senedir dünyayı saran pandemi krizi ekonomiyi allak bullak etti. Yetmedi yakınımızda çıkan savaş da ekonomiyi olumsuz olarak etkiledi. Galatasaray da tüm spor kulüpleri gibi bu durumdan nasibini aldı. Galatasaray'ın ruhunda olan mücadele etme hırsı burada ortaya çıkıyor. Zorluklar ne olursa olsun biz zorluklara boyun eğmeyeceğiz. Galatasaray bu zorluklardan geçmişte olduğu gibi başarıyla çıkmasını bilir. 1915'te Ali Sami Yen ve arkadaşları bin bir zorlukla kulübü kurmuşlar" ifadelerini kullandı.

"Galatasaray için önemli olan şeyleri egomuzun önüne çıkarmak zorundayız"

Başkanlık seçimlerinde adayların isimlerine değil projelerine bakılması gerektiğini vurgulan Özbek, "Galatasaray için önemli olan şeyleri egomuzun önüne çıkarmak zorundayız. Maalesef burada da başarılı olamadık. Ben sizden bir şey rica ediyorum. Galatasaray'ın selameti için kardeşlik bağımıza bakarak bana oy vermeyin. İki tarafı da teraziye koyun. Hangisi ağır basıyorsa oraya oy verin. Eğer Eşref Hamamcıoğlu ve projeleri ağırlıktaysa ona verin. Eğer benim projelerim ağır basıyorsa oyunuzu bana verin. Kişilerin önemi yok. Burada biz bir varoluş savaşı verme durumundayız" dedi.

Dursun Özbek: Galatasaray için önemli olan şeyleri egomuzun önüne çıkarmak zorundayız
Dursun Özbek: Galatasaray için önemli olan şeyleri egomuzun önüne çıkarmak zorundayız
Dursun Özbek: Galatasaray için önemli olan şeyleri egomuzun önüne çıkarmak zorundayız
Dursun Özbek: Galatasaray için önemli olan şeyleri egomuzun önüne çıkarmak zorundayız

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Kaynak: İHA

Spor, Son Dakika

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