Dursun Özbek, Ali Koç'un canlı yayın teklifine verdiği cevabı ilk kez açıkladı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Dursun Özbek, Ali Koç'un canlı yayın teklifine verdiği cevabı ilk kez açıkladı

Geniş Video İzle

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un canlı yayın teklifine verdiği cevabı ilk kez açıkladı ve Ali Koç'un kabul etmediğini söyledi.

19.12.2024 12:20  Güncelleme: 12:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Süper Lig devi Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un canlı yayın teklifine verdiği cevabı ilk kez açıkladı.

Alucra Kalkınma ve Vakfı Kongresi, İstanbul Kağıthane Yeni Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi. Kongreye Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'te katıldı. Özbek burada hemşerilerinin yoğun alkışlarıyla karşılandı. Salonda bulunanlara bir konuşma yapan Dursun Özbek, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile arasında geçen bir diyaloğu açıkladı.

"KENDİSİ KABUL ETMEDİ"

Ali Koç'un canlı yayın teklifine verdiği cevabı aktaran Dursun Özbek, "Ali Bey, Alucralı Dursun Özbek'in torunu olarak ben sizle televizyona çıkarım ama gündemi benim belirlemem lazım. Çıkalım orada Alucralı Dursun Özbek'in torunuyla Vehbi Koç'un torunu olarak Türk gençlerine cumhuriyetin bize sağladığı fırsat eşitliğini anlatalım. Kendisi kabul etmedi" dedi.

ALİ KOÇ NE DEMİŞTİ?

Ali Koç, geçtiğimiz sezon Dursun Özbek'e yaptığı çağrıda "Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Sayın Dursun Aydın Özbek'e aynı çağrıyı 3. kez tekrarlıyorum, Cesaretiniz varsa tüm bu algı, manipülasyon ve attığınız iftiralarınızı konuşmak için sizi istediğiniz mecrada hiç vakit kaybetmeden yüz yüze canlı yayına davet ediyorum" demişti.

Dursun Özbek, Ali Koç\'un canlı yayın teklifine verdiği cevabı ilk kez açıkladı

Dursun Özbek, Galatasaray, Fenerbahçe, Vehbi Koç, Ali Koç, Gündem, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Dursun Özbek, Ali Koç'un canlı yayın teklifine verdiği cevabı ilk kez açıkladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (24)

  • VURKAÇOĞLU:
    Ali koç Fenerden çok Galatasaray ile ilgileniyor. Takıntılı aşık gibi bence acil psikologa gitmesi lazım. 112 13 Yanıtla
    Ömer Öztoprak:
    katılıyorum..aziz ile tek ortak noktaları bu işte..obsesif olmaları.. arada koskoca kulüp kaynadı. 0 0
  • ferhat eser:
    fikret orman nedemisti hamdolsun fenerle 5sarayı kardeş yaptık yanılmamışız 2 58 Yanıtla
    güngör sağ:
    sen hala konuşuyonmu ya sen git beşiktaşı kurtar büyük takımın liderin 15 puan gerisinde avrupada da 24 dışında kalacak neredeyse sen onlarla uğraş bırak cimbomu 0 0
  • ferhat eser:
    durun yahu siz kardeşsiniz hemde salıncak kardeşleri hahahaha 2 49 Yanıtla
  • Zekeriya Nejat Koşucu:
    Ali Koç başkan Galatasaray şampiyon 35 milyon Galatasaray lilar desdegi ile ikinci başkanımız Ali Koç nokta 35 6 Yanıtla
  • Bilişim Hurda:
    HER ZAMANKİ GİBİ ALİ KOÇ TARAFTAR TEPKİSİNİ HAFİFLETMEK İÇİN DİKKAT DAĞITMAK TAKTİĞİ UYGULIYOR 31 5 Yanıtla
  • Ankara null:
    donek koc normal yakinda sorviora gider 31 3 Yanıtla
  • Bay Pipo:
    geçen sene stadın içindeyken karşısına çıkamadın stad içinde olduğunu da YALANLAYAMADIN şimdi mikrofonu görünce yine saçmalamaya başladın sen çıkacaksın ha karşısına 2 kelam edemiyorsun tartışacaksın öyle mi? hafızasını kaybetmiş olanlar geçen sene erdem timur ile olan basın toplantısını izlesin olmayan şeyleri varmış gibi anlatma yeteneği üst seviyede 5 28 Yanıtla
  • Aziz Başkan Göreve:
    Cumhuruyeti konuşacak takıma bak ahahahha. Bunu böyle konuşamıyo falan diye saf sanıyosunuz ama çok fena bu. O halleri bile rol. 6s 8taş hamsiler bir olmuşlar tiyatro oynuyorlar, tffyle kavgalı gözükmeye çalışarak Fenerbahçe'ye tuzak kurup aşağı çekiyorlar. Esas bizim yönetim saf her haltı yiyor. Aliyi kandırmak kolay, bir tek sayın Aziz başkanım haklarından gelir bunların 7 25 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

00:36 Irak’a kaçan ve geri gönderilen rejim askerlerini böyle teslim aldılar Irak'a kaçan ve geri gönderilen rejim askerlerini böyle teslim aldılar
23:42 Ahmet Davutoğlu: İlkesel olarak AK Parti’den kopmadım Ahmet Davutoğlu: İlkesel olarak AK Parti'den kopmadım
23:18 ABD, Suriye’de terörist dediği HTŞ ile görüşmeye hazırlanıyor ABD, Suriye'de terörist dediği HTŞ ile görüşmeye hazırlanıyor
22:52 Suriye’de panikleyen terör örgütünden bir açıklama daha geldi: Hepsini geri göndereceğiz Suriye'de panikleyen terör örgütünden bir açıklama daha geldi: Hepsini geri göndereceğiz
18:47 Suriye’de köşeye sıkışan teröristlere nefes alacak yer kalmadı Suriye'de köşeye sıkışan teröristlere nefes alacak yer kalmadı
09:59 KYK yurdunda 6’ncı kattan atlayarak intihar etti KYK yurdunda 6'ncı kattan atlayarak intihar etti
09:57 Dolar TL karşısında yeni rekor kırdı Dolar TL karşısında yeni rekor kırdı
09:51 Manchester United, Altay Bayındır’ın kalemini kırdı Manchester United, Altay Bayındır'ın kalemini kırdı
09:47 Koli koli gidiyor: Amedspor tırları Almanya’ya doğru yola çıktı Koli koli gidiyor: Amedspor tırları Almanya'ya doğru yola çıktı
09:43 HTŞ liderini zora sokan soru: Suriye’de alkole izin verilecek mi HTŞ liderini zora sokan soru: Suriye'de alkole izin verilecek mi?
09:41 İşte asgari ücret için en güçlü ihtimaller İşte asgari ücret için en güçlü ihtimaller
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2024 03:17:54. #1.11#
SON DAKİKA: Dursun Özbek, Ali Koç'un canlı yayın teklifine verdiği cevabı ilk kez açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.